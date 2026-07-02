Efeler Belediyesi'nden "Atatürk Kültür Evi" protokolü - Son Dakika
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Efeler Belediyesi'nden "Atatürk Kültür Evi" protokolü

Efeler Belediyesi\'nden "Atatürk Kültür Evi" protokolü
02.07.2026 15:12  Güncelleme: 15:14
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Efeler Belediyesi ile ADD Aydın Şubesi arasında imzalanan protokolle Veysipaşa Mahallesi'ndeki tescilli tarihi bina, 10 yıl süreyle Atatürk Kültür Evi olarak hizmet verecek. Kültür, sanat ve eğitim etkinlikleri düzenlenecek.

Efeler Belediyesi ile Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Aydın Şubesi arasında imzalanan protokolle Veysipaşa Mahallesi'ndeki belediyeye ait tescilli tarihi bina, 10 yıl süreyle "Atatürk Kültür Evi" olarak hizmet verecek.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Aydın Şubesi'ne verdiği destek sözünü anlamlı bir projeyle resmiyete döktü. Daha önce derneğe gerçekleştirdiği ziyarette "Atatürkçü kurumlara ve değerlere sahip çıkma" mesajıyla yer tahsisi sözü veren Yetişkin, belediye meclisinden çıkan kararın sonrası bugün resmiyet kazandı. Veysipaşa Mahallesi'nde bulunan tescilli tarihi bina, imzalanan ortak hizmet protokolüyle resmen "Atatürk Kültür Evi" olarak işlevlendirildi. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ile ADD Aydın Şubesi Başkanı Nüket Akgönül arasında Efeler Belediyesi hizmet binasında imzalanarak yürürlüğe giren protokol, kentin kültürel mirasına sahip çıkıyor. Yapılan anlaşmayla birlikte mülkiyeti Efeler Belediyesi'ne ait olan tarihi taşınmaz, 10 yıl süreyle ADD Aydın Şubesi'nin kullanımına sunuldu.

Tarihi mekanda kültür, sanat ve eğitim seferberliği

Protokol kapsamında "Atatürk Kültür Evi" adıyla kapılarını açacak olan tarihi bina, kentin yeni kültür-sanat odağı haline gelecek. Genç nesillerin gelişimine katkı sunmak amacıyla merkezde; eğitim-öğretimde fırsat eşitliği yakalanması hedefiyle akademik destek çalışmaları yürütülecek. Ayrıca bilimsel toplantılar, sanatsal faaliyetler, çevre bilinci odaklı toplumsal çalışmalar, sergi ve konferanslar gibi kamu yararı gözeten birçok etkinlik Efeler Belediyesi ile ADD koordinasyonunda burada hayat bulacak. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi'nden 'Atatürk Kültür Evi' protokolü - Son Dakika

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