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Efeler'in ekipleri park ve bahçelerde bakım çalışması yapıyor - Son Dakika
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Efeler'in ekipleri park ve bahçelerde bakım çalışması yapıyor

Efeler Belediyesi, ilçe genelindeki park, bahçe ve yeşil alanların bakımını titizlikle sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ağaç budama çalışmalarını özveriyle yürütüyor. Bu faaliyetler, yeşil alanların güzelliğini ve sağlığını koruyarak şehrin estetik görünümüne katkı sağlıyor. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, yeşil alanların düzenleme ve bakım çalışmalarının doğal güzellikleri korumak ve vatandaşlara daha keyifli bir çevre sunmak adına önemli olduğunu belirtti. İlçe sakinleri ise çalışmalardan memnun olduklarını ifade ederek belediye başkanına teşekkür etti.

Efeler\'in ekipleri park ve bahçelerde bakım çalışması yapıyor
10.01.2024 - 17:02,
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Efeler'in ekipleri park ve bahçelerde bakım çalışması yapıyor

AYDIN - Efeler Belediyesi, ilçe genelindeki park, bahçe ve yeşil alanların bakımını titizlikle sürdürüyor.

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, görev ve sorumluluk alanlarında ağaç budama çalışmalarını özveriyle yürütüyor. Yeşil alanların güzelliğini ve sağlığını korumak amacıyla yapılan bu faaliyetler, şehrin estetik görünümüne de katkı sunuyor. Mevsimine uygun olarak gerçekleştirilen budama işlemleri, ağaçların daha sağlıklı olmalarını sağlıyor.

"Park ve bahçeler şehrimizin nefes alanlarıdır" diyen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Yeşil alanlarımızda yürütülen düzenleme ve bakım çalışmaları, hem doğal güzellikleri korumak hem de vatandaşlarımıza daha keyifli ve güvenilir bir çevre sunmak adına büyük bir öneme sahip. Çalışmalarımızı bu kapsamda özenle yürütüyor ve ilçemizin her köşesini daha yaşanabilir kılmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz"

Çalışmalardan memnun olduklarını ifade eden ilçe sakinleri, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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