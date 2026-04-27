Efeler'in her noktasında çalışmalar sürüyor

27.04.2026 12:52  Güncelleme: 12:53
Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentin hem kırsal mahallelerinde hem de şehir merkezinde eş zamanlı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Her mahalleye eşit hizmet anlayışıyla hareket eden ekipler, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıran uygulamaları sahaya yansıtarak şehrin genelinde değişim oluşturuyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından İlyasdere, Dağeymir ve Ilıcabaşı mahallelerinde yürütülen çalışmalar kapsamında, mevsimsel etkenler ve yoğun kullanım nedeniyle yıpranan yollar kapsamlı bir bakım ve onarım sürecinden geçirildi. Gerçekleştirilen bu çalışmalar sayesinde ulaşım daha güvenli ve konforlu hale gelirken, mahalle sakinlerinin günlük yaşamı da önemli ölçüde kolaylaştı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise Hasanefendi, Meşrutiyet, Güzelhisar, Efeler ve Çeştepe mahallelerinde yürüttükleri çalışmalarla kentin estetik görünümünü güçlendirdi. Özellikle sokaklarda uzayan yabani otların biçilmesi, sadece görsel düzen sağlamakla kalmadı; aynı zamanda haşere oluşumunun önüne geçilerek halk sağlığının korunmasına da önemli katkı sundu. Ağaçlarda gerçekleştirilen bakım ve budama işlemleriyle hem bitkilerin sağlıklı gelişimi desteklendi hem de kent genelinde daha düzenli, ferah ve güvenli bir çevre oluşturuldu.

Yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Efeler'in her köşesinde hissedilen bu çalışmaların yaşam kalitelerini artırdığını belirtti. Vatandaşlar, özverili çalışmaları dolayısıyla Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve belediye ekiplerine teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 13:15:35. #7.13#
