Efeler, öğrenciler için yolu yeniledi - Son Dakika

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Umur Bey İlkokulu öğrencilerinin ve öğretmenlerinin yol yenileme talebini yerine getirdi.

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Başkan Atay'ın talimatıyla, Umurlu Mahallesi'ndeki öğrencilerin yoğun olarak kullandığı Umur Bey İlkokulu yanındaki 400 metrekarelik toprak yola parke taşı döşemeye başladı. Kısa sürede tamamlanacak çalışmaların ardından okul yolu, öğrencilerin, öğretmenlerin ve vatandaşların kullanımı için daha konforlu hale gelecek. Başkan Atay, ihtiyaç duyulan tüm mahallelerdeki yolların yenilenerek kentin ulaşım ağının daha modern bir hale getirileceğini söyledi. - AYDIN