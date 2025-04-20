Efeler Sanat Festivali\'nde Gençlerin Performansı

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müzik ve Sanat Akademisi tarafından düzenlenen Sanat Festivali, üçüncü gününde de sanatseverleri unutulmaz anlarla buluşturdu.

Festivalin üçüncü gününün açılışı, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan'ın katılımıyla Müzik ve Sanat Akademisi Tiyatro Bölümü öğrencilerinin sahnelediği 'Ah Şu Gençler' adlı tiyatro oyunu ile yapıldı. Gençlerin yoğun emek ve büyük bir heyecanla hazırlandığı, gençlerin dünyasını mizahi bir dille ele alan oyun, izleyenleri hem güldürdü hem de düşündürdü. Tiyatro Bölümü öğrencilerinin başarılı performansı, izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı. Festival kapsamında düzenlenen etkinliklerin, gençlerin sanata olan ilgisini artırdığı ve topluma sanatsal bakış açısı kazandırdığı belirtildi. - AYDIN