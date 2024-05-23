EFES-2024 Tatbikatı Başladı: Türk Savunma Sanayii Ürünleri Sergisi de Yer Alıyor - Son Dakika
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EFES-2024 Tatbikatı Başladı: Türk Savunma Sanayii Ürünleri Sergisi de Yer Alıyor

EFES-2024 Tatbikatı Başladı: Türk Savunma Sanayii Ürünleri Sergisi de Yer Alıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük planlı tatbikatlarından biri olan EFES-2024 Tatbikatı, İzmir'in Seferihisar ilçesinde başladı. Tatbikatta, yerli ve milli Türk savunma sanayii ürünleri de Savunma Sanayii Ürünleri Sergisi'nde sergileniyor. 50 ülkeden bin 500'ü aşkın yabancı personelin katıldığı tatbikatta TSK unsurları ile birlikte toplam 11 bin personel görev alıyor. Savunma Sanayii Ürünleri Sergisi, Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki başarılarını dünyaya göstermek açısından önem taşıyor.

23.05.2024 11:33
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en büyük planlı tatbikatlarından EFES-2024 Tatbikatı başladı. Tatbikatta kullanılan yerli ve milli Türk savunma sanayii ürünleri de Savunma Sanayii Ürünleri Sergisi'nde yer alıyor.

Türkiye'nin en büyük müşterek tatbikatı olma özelliği taşıyan EFES-2024, İzmir'in Seferihisar ilçesinde başladı. 50 ülkeden bin 500'ü aşkın yabancı personelin katıldığı tatbikatta TSK unsurları ile birlikte toplam 11 bin personel görev alıyor. Ayrıca tatbikat alanında Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda 47 savunma sanayii firması tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen ve TSK envanterinde bulunan ürünlerin sergilendiği Savunma Sanayii Ürünleri Sergisi de yer alıyor.

50 ülkeden bin 567 personel katılımı

Son yılların en geniş katılımlı EFES-24 Tatbikatı'nda kullanılan yerli ve milli ürünler ile Savunma Sanayii Ürünleri Sergisi'ne ilişkin değerlendirmede bulunan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, şunları kaydetti:

"EFES-2024 Tatbikatı kapsamında yerli ve milli imkan ve kabiliyetlerle inşa edilmiş olan çok sayıda platformumuz ve platformlarımıza entegre radar, elektro-optik, mühimmat, alt sistem, faydalı yük, elektronik bileşen ve yazılımlarımız ile savunma sanayiimiz tarafından geliştirilen birçok yerli ve milli ürün de yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterinde bulunan ürünlerin sergilendiği Savunma Sanayii Ürünleri Sergisi, ülkemizin savunma sanayii alanında ulaştığı noktayı tüm dünyaya göstermek açısından mühimdir. Bu vesileyle tatbikatın tüm planlama ve icra safhalarında büyük bir özveriyle görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli personeli ile geliştirip ürettikleri yerli ve milli sistemleri güvenlik güçlerimizin hizmetine sunan ana yüklenicilerimize, alt yüklenicilerimize ve KOBİ'lerimize üstün gayretlerinden ötürü teşekkür ediyorum."

Tatbikat, SİHA'lardan helikopterlere, savaş gemilerinden mühimmatlara, elektronik harp sistemlerinden radar sistemlerine kadar birçok sistemi geliştirip üreterek güvenlik güçlerinin hizmetine sunan Türk savunma sanayii firmalarının kabiliyetlerinin katılımcı ülkeler tarafından sahada görülmesine imkan sağlayacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel EFES-2024 Tatbikatı Başladı: Türk Savunma Sanayii Ürünleri Sergisi de Yer Alıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: EFES-2024 Tatbikatı Başladı: Türk Savunma Sanayii Ürünleri Sergisi de Yer Alıyor - Son Dakika
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