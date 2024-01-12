Efes Selçuk Belediyesi, Gökçealan köyünde yol çalışmalarını tamamladı

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Gökçealan köyünde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Ceritoğlu Sengel, çalışmalarla ilgili, "Kim ne derse desin yapılanları görmek önemli bir meziyet. Kenti nakış nakış işlemek de önemli bir meziyet" dedi.

İlçede altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından başlayan yol çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Ceritoğlu Sengel, "Gökçealan'da çok ciddi bir yol yapım süreci içerisine girdik. Toplamda 10 bin metrekare yollarımızı yapıyoruz. Çalışmalarımız Gökçealan'ın yeni yerleşim yerinde devam ediyor. Kim ne derse desin yapılanları görmek önemli bir meziyet. Kenti nakış nakış işlemek de önemli bir meziyet" diye konuştu.

Yol çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getiren Gökçealan Muhtarı Nazmi Tabak, "Altyapı çalışmaları bitti. Yollarımız çok kötüydü. Çok sıkıntı çekiyorduk. Her yer pırıl pırıl oldu. Tüm köy halkı adına Başkanımıza, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Gökçealan'da yaşayan yurttaşlar da yeni yapılan yolların araç kullanımı açısından da kendilerine kolaylık sağladıklarını belirterek, yol yapım taleplerini yerine getirdikleri için Efes Selçuk Belediyesi'ne ve Başkan Ceritoğlu Sengel'e teşekkür ettiler.