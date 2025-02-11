Efes Selçuk Belediyesi'nden Çocuklar İçin Gıda Dayanışması Projesi

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(İZMİR) - Efes Selçuk Belediyesi, "Efes Selçuk Çocuklar için Gıda Dayanışması Projesi" kapsamında çocukların beslenme çantalarına destek olmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Diğer yandan birincisi çarşı içerisinde liselerin yoğun bulunduğu alanda hayata geçen Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü'müz öğrencilerimize öğle yemeği hizmeti vermeye devam ediyor. Hiçbir çocuk, hiçbir öğrenci okul zamanı içerisinde iken beslenmesinin, öğle yemeğinde ne yiyeceğinin derdine düşmesin istiyoruz" dedi.

Efes Selçuk Belediyesi öncülüğünde, ilçede etkin olan sivil toplum örgütlerinin ve halkın desteğiyle 2023 yılından bu yana devam eden "Efes Selçuk Çocuklar için Gıda Dayanışması Projesi" kapsamında sosyal desteğe ihtiyaç duyan ailelerin çocuklarına bir haftalık beslenme kolisi teslim ediliyor. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının ikinci yarısının başlamasıyla öğrencilerin beslenme çantaları hazırlanıyor.

Proje çerçevesinde öğrencilerin beslenme çantalarının yanı sıra 0-2 yaş arası bebeklere ve anne adaylarına da destek olunuyor. "Bu kapsamda anne adaylarının hamilelik sürecinde gerekli gıda maddelerinin içerisinde bulunduğu "Efesli Anneler Kolisi" ve 0-2 yaş arası bebeklerin bez ve mama ihtiyaçlarını karşılayan "Efesli Bebeler Kolisi" yardımları devam ediyor.

Başkan Sengel'den dayanışmayı büyütme çağrısı

Efes Selçuk Çocuklar için Gıda Dayanışması Projesi'nin kent dayanışmasını yansıtan en güzel projelerden biri olduğunu belirten Başkan Sengel, projeye ilişkin şunları söyledi:

"Okullarda ikinci yarıyıl başlamışken hiçbir zorluğun, hiçbir ekonomik kısıtlamanın çocuklarımızın eğitim hayatını etkilememesi için adım atmaya devam ediyoruz. Efes Selçuk Çocuklar için Gıda Dayanışması ile çocuklarımızın beslenme çantalarını kent dayanışması ruhuyla hazırlıyoruz. Diğer yandan birincisi çarşı içerisinde liselerin yoğun bulunduğu alanda hayata geçen Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü'müz öğrencilerimize öğle yemeği hizmeti vermeye devam ediyor. Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü'müzün ikincisi de Cumhuriyet Mahallesi'nde öğrencilerimize hizmet vermeye başladı. Çocuklarımız eğitimleriyle, beslenmeleriyle bizim önceliğimiz. Hiçbir çocuk, hiçbir öğrenci okul zamanı içerisinde iken beslenmesinin, öğle yemeğinde ne yiyeceğinin derdine düşmesin istiyoruz. Bu sebeple Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü ile öğrencilerimize öğle yemeklerini sunuyoruz. Efes Selçuk Çocuklar için Gıda Dayanışması'na dair ise orada dayanışmamızı büyütmek istiyoruz. Bu dayanışma ruhunu büyütmek isteyen herkesi 'https://www.gidadayanismasi.org/#/' adresi üzerinden katkı sunmaya davet ediyoruz."