Efes Selçuk\'ta Kültür ve Sanat Kurslarına Yoğun İlgi

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Birçok kültür ve sanat kursuna ev sahipliği yapan Efes Selçuk, Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezinde, Arnavutça, İtalyanca ve Yunanca kursları büyük ilgi görüyor. Kurslara katılmaktan oldukça memnun olduklarını dile getiren her yaştan katılımcı yeni bir dil öğrenmenin heyecanını yaşıyor.

Halklar arasında en önemli etkileşim aracı olan dilin insanları birleştirdiğini belirten Arnavutça Eğitmeni Şevket Balla, "Eylül ayından bu yana derslerimiz devam ediyor. Arnavutça derslerine gelen kursiyerlerimizin önemli bir kısmı Arnavutluk'ta yaşayan akrabaları ile konuşmak için bu dili öğrenmek istiyorlar. İnsanlar burada kökleri ile buluşuyor. İki ülke, iki halk arasında en büyük iletişim dildir. Selçuk'ta da çok Arnavut göçmeni var. Bu göçmenler dillerini unutmuşlar. Arnavutluk'ta kalan akrabaları ile iletişim kurmak istiyorlar. Derslerimiz başladığından bu yana kursiyerlerimiz Arnavutluk'taki akrabaları ile iletişim kurabildiklerini söylüyorlar. Böylece aileler arasında olduğu gibi ülkeler arasındaki köprüler de güçleniyor. Ben belediye başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e ve bu kursa ilgi gösteren kursiyerlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Arnavutça kursuna katılmanın kendisi için çok önemli olduğunu belirten Fatih Yurtlak, "Geçen yıldan bu yana derslerimiz devam ediyor. Arnavutluk'ta da ailem olduğu için bu dili iyi bir şekilde öğrenmek benim için çok önemli. Efes Selçuk'ta Arnavut kökenli çok kişi var. Umarım bu dersler devam eder" diye konuştu.

Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi'nde düzenlenen İtalyanca kursunun gördüğü yoğun ilgiden memnun olduğunu belirten Eğitmen Sevil Yılmaz da, "Ekim ayından bu yana derslerimiz devam ediyor. Çok yoğun bir ilgi var. Ben Filiz Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Merkezde düzenlenen müzik kursları sayesinde İtalyanca öğrenme şansından haberdar olduğunu belirten Alev Bitgel: "Koro çalışmaları için kütüphaneye geldiğim bir gün bu kurstan haberim oldu. Hemen kayıt oldum. Hem İtalyanca hem de Yunanca kurslarına devam ediyorum. Ücretsiz ve herkesin katılımına açık olması bizim için büyük bir fırsat. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kursa kızıyla katılan Birtek Savran ise, şunları söyledi: "İngilizce kursuna geldiğim zaman İtalyanca kursundan da haberim oldu. Derslerimiz çok verimli geçiyor. Kursa 11 yaşındaki kızım ile katılıyorum. Belediyeye, çalışan arkadaşlarımıza ve Sevil Hanım'a çok teşekkür ediyorum"

Dersler keyifli geçiyor

İtalyanca öğrenmek kadar kurs ortamının da keyifli olduğunu belirten Serhan Özdemir, "Geçen sene Erasmus için Napoli'ye gitmiştim. O zamandan beri İtalyanca öğrenmeyi istiyordum. Kurstan oldukça memnunum. Kurs ortamını çok seviyorum. Bu imkanı bize tanıyan Selçuk Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum" dedi.

İtalyanca derslerine katılan Gülten Menzil ise; "Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi'nde birçok kursa katıldım. Derslerimiz çok keyifli geçiyor. Güzel bir ortamımız var. Herkese teşekkür ediyorum" dedi. - İZMİR