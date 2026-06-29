Efsane Trafik Polisi Murat Dolu'ya Veda - Son Dakika
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Efsane Trafik Polisi Murat Dolu'ya Veda

Efsane Trafik Polisi Murat Dolu\'ya Veda
29.06.2026 11:55
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35 yıllık kariyerini sonlandıran polis memuru Murat Dolu, duygusal bir anonsla meslektaşlarına veda etti.

Kurallara uymayanlara göz açtırmamasıyla tanınan 35 yıllık polis memuru Murat Dolu, telsizden yaptığı duygu dolu son anonsla meslektaşlarına ve İzmir yollarına veda etti.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve kentteki sürücülerin yakından tanıdığı efsane trafik polisi Murat Dolu, 35 yıllık meslek hayatını noktalayarak emekliye ayrıldı. Görevi başında kuralları uygulama konusundaki tavizsiz duruşuyla bilinen emektar polisin, telsiz başındaki son veda anonsunda elleri titredi.

Trafik kurallarına uymayan sürücülere uyguladığı yasal işlemlerle ve kural tanımayanlara adeta 'ceza yağdırmasıyla' bilinen Murat Dolu, meslek hayatı boyunca tek amacının can kayıplarını önlemek olduğunu belirtti. Emeklilik kararı sonrası duygularını paylaşan Dolu, "Biz hiçbir zaman kendi menfaatimiz için değil, vatandaşımızı kazalardan koruyabilmek ve onları sevdiklerine sağ salim ulaştırabilmek için çalışma yaptık" dedi.

Telsizden boğazları düğümleyen son anons

Görev süresi boyunca kendisine verilen yetkileri vatandaşın can güvenliği için tereddüt etmeden kullanan polis memuru Murat Dolu, son mesai gününde telsiz mandalına basarak mesai arkadaşlarına seslendi. Elleri titreyerek ve duygu dolu bir ses tonuyla helallik isteyen Dolu'nun son anonsu adeta boğazları düğümledi. Emektar polis memuru Murat Dolu, telsizden yaptığı son anonsunda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün itibarıyla 35 yıldır gururla ve şerefle taşıdığım üniformama, siz meslektaşlarıma ve yollara veda ediyorum. Görevimiz süresince her daim beraber çalıştığımız, omuz omuza çalıştığımız, acı tatlı her anı paylaştığımız arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Ben hakkımı helal ediyorum, sizler de hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Son anonsumdur."

Dolu'nun anonsunun ardından telsiz kanalındaki diğer meslektaşları da anonsa yanıt vererek emektar polise emeklilik hayatında sağlık ve mutluluk diledi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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