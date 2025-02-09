Ege Denizi'nde Art Arda Depremler

Yerel

Ege Denizi'nde art arda 5.1, 4.5 ve 4.3 büyüklüklerinde depremler meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Ege Denizi'nde saat 22.05'te 5.1, saat 22.16'da 4.5, saat 22.25'te de 4.3 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Türkiye kıyılarına yaklaşık 200-250 kilometre uzaklıktaki depremlerin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. - ANKARA