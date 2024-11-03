Ege Denizi'nde Fırtına Uyarısı

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(İZMİR) – Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Denizi'nin güneyinde bugün akşam saatlerinden itibaren yarın öğleye kadar fırtına etkili olacağını bildirdi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Ege Denizi'nin güneyinde bugün saat 19.00 civarında, kuzey ve kuzeybatıdan 6-8 kuvvetinde ve saatte 50-75 kilometre hızla esecek fırtına beklendiği ifade edildi. Fırtınanın yarın öğle saatlerine kadar etkisini göstereceği belirtildi.

Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar olabileceği uyarısı yapıldı.