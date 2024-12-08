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(İZMİR) – Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Ege Denizi'nde fırtına uyarısı yaptı. Yapılan uyarıya göre; rüzgarın gece saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde esmesinin beklendiği bildirildi. Fırtınanın öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, 9 Aralık Pazartesi günü için Ege Denizi'nde fırtına uyarısı yaptı.

Müdürlük tarafından yapılan uyarıda, Kuzey Ege'de rüzgarın, gece saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği ifade edildi. Fırtınanın 50/75 km/saat hızına ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda fırtınan gece 00.00'da başlayıp 15.00'a kadar devam edeceği bilgisi verildi.