Ege Denizi'nde Peş Peşe Depremler

Yerel

(İZMİR) - Ege Denizi'nde sabah saatlerinden itibaren üçünün büyüklüğü 4 ve üzerinde olmak üzere çok sayıda deprem meydana geldi.

Ege Denizi sabah saatlerinden itibaren peş peşe depremlerle sarsıldı. Depremi hisseden bazı vatandaşların panik yaşamasına karşın olumsuz ihbar alınmadığı öğrenildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) saat 08.31 sıralarında Ege Denizi açıklarında 3.9 büyüklüğündeki depremin 7 kilometre derinlikte olduğu kaydedilirken, saat 09.02 sıralarında 3.6, saat 09.03 sıralarında 3.7, saat 09.58 sıralarında 3.5, saat 13.16 sıralarında 4.0, saat 15.51 sıralarında 4.2, saat 16.29 sıralarında 4.4, saat 16.51 sıralarında ise 3.5 büyüklüğünde depremler meydana geldiğini açıkladı.