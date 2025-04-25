Ege Lezzetleri Festivali\'nde Jandarma Bilgilendirdi

Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen festivalde jandarma ekipleri vatandaşları bilgilendirdi.

Didim Akköy Mahallesi'nde düzenlenen Ege Lezzetleri Festivali'ne Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı personellerince katılım sağlandı. Festivale katılan vatandaşlara KADES Uygulaması ve Kadına El Kalkamaz mottosuyla bilgilendirme faaliyeti icra edildi. Faaliyette katılımcılara bayrak ve durumsal farkındalık oluşturmak amacıyla broşür dağıtıldı. - AYDIN