Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Ege Bölgesi Üniversiteleri Birliği Kuruluş ve Tanıtım Toplantısı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın katılımıyla Muğla'da gerçekleştirildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin (MSKÜ) ev sahipliğinde YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile 19 üniversitenin rektörünün katılımıyla Ege Bölgesi Üniversiteleri Birliği'nin kuruluşu ilan edildi.

MSKÜ Öğrenci Sarayı VIP Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ege Üniversiteler Birliği'nin üniversiteler arasında bilimsel araştırma, eğitim-öğretim ve kurumsal yönetim alanlarında iş birliğini güçlendireceğini söyledi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, toplantıda yaptığı konuşmada, birliğin kuruluşuyla üniversitelerin birbirini tamamlayan imkanlarını ortak bilimsel ve akademik hedefler doğrultusunda değerlendirmeyi amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün, bölgemizdeki üniversitelerimiz arasında yeni ve kalıcı bir akademik iş birliğinin temellerini atıyoruz. İlk kez oluşturulan Ege Üniversiteler Birliği'nin, bilimsel araştırmadan eğitim ve öğretime, araştırma altyapılarının kullanımından kurumsal yönetime kadar pek çok alanda üniversitelerimiz için yeni imkanlar sağlayacağına inanıyorum. Üniversitelerimiz, akademik kadroları, araştırma altyapıları ve kurumsal tecrübeleri bakımından önemli bir birikime ulaşmıştır. Ancak bu birikimin yalnızca her üniversitemizin kendi bünyesinde değerlendirilmesiyle yetinemeyiz. Bir kurumumuzun güçlü olduğu alanlarda edindiği bilgi ve tecrübe, diğer üniversitelerimizin gelişimine de hizmet edebilmelidir. Ege Üniversiteler Birliğinin kuruluşundaki temel amacın, üniversitelerimizin birbirini tamamlayan imkanlarını ortak bilimsel ve akademik hedefler doğrultusunda harekete geçirmek olduğunu düşünüyorum."

"BİLİMSEL ÇALIŞMA GRUPLARI OLUŞTURMAK, BİRLİĞİMİZİN ÖNCELİKLİ HEDEFLERİNDEN BİRİ OLMALIDIR"

Üniversiteler arası iş birliğinin önemine işaret eden Özvar, "Günümüzde bilimsel araştırmalar, giderek farklı disiplinlerin, uzmanlıkların ve araştırma altyapılarının bir araya gelmesini gerektiriyor. İklim değişikliği, enerji dönüşümü, gıda güvenliği, sağlık ve dijital teknolojiler gibi alanlarda karşılaştığımız meseleler, çoğu zaman tek bir disiplinin imkanlarıyla ele alınamayacak kadar karmaşık bir nitelik taşıyor. Nitekim Times Higher Education 2027 Disiplinler Arası Bilim Sıralaması sonuçları da üniversitelerimizin bu alandaki gelişimini ortaya koymaktadır. Türkiye, 89 üniversitesiyle dünyada en fazla temsil edilen ikinci, Avrupa'da ise birinci ülke olmuştur. Üniversitelerimizden 13'ü dünyanın ilk 200'ünde, 38'i ise ilk 500'ünde yer almıştır. Ayrıca iki üniversitemiz ilk 100'e girmiştir. Bu sonuçları, üniversitelerimizin disiplinler arası araştırmalardaki uluslararası görünürlüğü bakımından memnuniyet verici buluyorum" diye konuştu.

Ege Üniversiteler Birliği'nin kuruluşunu anlamlı gördüklerini ifade eden Özvar, farklı üniversitelerdeki uzmanlıkları bir araya getirerek ortak araştırma soruları geliştirmek ve uzun vadeli bilimsel çalışma grupları oluşturmanın, birliğin öncelikli hedeflerinden biri olması gerektiğini dile getirdi. Ege Bölgesi'nin, tarım ve gıda teknolojilerinden yenilenebilir enerjiye, su kaynaklarının yönetiminden sağlık bilimlerine, turizmden kültürel miras araştırmalarına kadar geniş bir akademik potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Özvar, "Örneğin su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi konusunda mühendislik, tarım, çevre bilimleri ve ekonomi alanlarında çalışan araştırmacılarımızın birlikte geliştirecekleri projeler, tek tek yürütülen çalışmalardan daha kapsamlı sonuçlar ortaya koyabilir" dedi.

"BİRLİĞİN ORTAYA KOYACAĞI BAŞARI ÖRNEK OLACAK"

Özvar, şunları kaydetti:

"Birliğimizin başarısı, belirlediğimiz hedefleri uygulanabilir bir çalışma programına dönüştürmemize ve bu programın sonuçlarını düzenli olarak değerlendirmemize bağlı olacaktır. Bu nedenle ilk aşamada bilimsel araştırma, eğitim ve öğretim ile idari iş birliği alanlarında çalışma gruplarının oluşturulmasını ve öncelikli faaliyetlerin belirlenmesini faydalı buluyorum. Araştırma altyapılarının ortak kullanımına ilişkin hazırlıkların başlatılması, belirli alanlarda ortak araştırma ekiplerinin kurulması ve başarılı eğitim uygulamalarının paylaşılmasına yönelik toplantıların düzenlenmesi, Birliğimizin ilk somut faaliyetleri arasında yer alabilir. Burada esas olan, üniversitelerimizin mevcut görevlerine yeni bürokratik süreçler eklemek değildir. Mevcut akademik ve idari kapasitemizin daha etkili kullanılmasını sağlayan, kurumlarımızın ihtiyaçlarına cevap veren ve karşılıklı katılımı teşvik eden bir çalışma düzeni oluşturmaktır. Yükseköğretim Kurulu olarak üniversitelerimiz arasında bu tür bölgesel iş birliği girişimlerinin gelişmesini önemsiyoruz. Ege Üniversiteler Birliği'nin ortaya koyacağı başarılı uygulamaların, ülkemizin diğer bölgelerindeki üniversitelerimiz için de yararlı örnekler oluşturacağına inanıyorum."

"BİRLİĞİN KURULMASI İŞ BİRLİĞİ ZEMİNİ OLUŞTURMASI BAKIMINDAN ÖNEMLİ"

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar da üniversitelerin temel misyonlarının nitelikli eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve geliştirilen bilginin toplumsal faydaya dönüştürülmesi olduğunu belirtti. Ege Bölgesi Üniversiteleri Birliğini üniversiteler arasında sürdürülebilir bir iş birliği zemini oluşturması bakımından önemli bulduklarını ifade eden Kaçar, ortak araştırma projeleri geliştirilmesi, akademisyen ve öğrenci hareketliliğinin artırılması, ortak müfredat ve eğitim programlarının oluşturulması ile bilgi ve tecrübe paylaşımının güçlendirilmesinin öncelikli çalışma alanları arasında yer alması gerektiğini kaydetti. Kaçar, MSKÜ olarak birliğin kuruluş sürecine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.