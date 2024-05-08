Ege Üniversitesi akademisyenleri yeni bir bakteri türü keşfetti - Son Dakika
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Yerel

Ege Üniversitesi akademisyenleri yeni bir bakteri türü keşfetti

Ege Üniversitesi akademisyenleri yeni bir bakteri türü keşfetti

Ege Üniversitesi akademisyenleri, Bozdağ bölgesine özgü endemik bir baklagil olan yeni bir bakteri türünün keşfedildiğini duyurdu. Bu tür, literatüre kazandırılarak 'Phyllobacterium Onerii' adı verildi. Keşfedilen bakteri türü, biyoteknolojik uygulamalara katkı sağlayabilecek özelliklere sahip olduğu belirtildi.

08.05.2024 11:55
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Ege Üniversitesinin (EÜ) akademisyenleri, Bozdağ bölgesine özgü endemik bir baklagil olan yeni bir bakteri türünün keşfedildiğini duyururken, bu tür literatüre kazandırılarak "Phyllobacterium Onerii" adı verildi.

Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. İhsan Yaşa ve ekibi, yeni bir bakteri türünü literatüre kazandırdı. Yeni bakteri türüne Prof. Dr. Mehmet Öner'e ithafen "Phyllobacterium Onerii" adını verildi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da, Prof. Dr. İhsan Yaşa ve EÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Arş. Gör. Asiye Esra Eren Eroğlu'nu makamında ağırlayarak, sürdürdükleri bilimsel çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Prof. Dr. Budak, "Üniversitemiz akademisyenleri bilim dünyasına kazandırdıkları önemli keşifleriyle gurur kaynağımız olmaya devam ediyor" dedi.

"Biyoteknolojik uygulamalara katkı sağlayacak"

Keşfedilen yeni bakteri türü hakkında bilgi veren Prof. Dr. Yaşa, "Biyoçeşitliliğin ekosistem üzerine doğrudan ve dolaylı katkısı hesaplanamayacak kadar büyüktür. Biyolojik azot fiksasyonu kabiliyetinin tüm zirai bitkilere adapte edebilme öngörüsünün gerçekleşmesinin ilk adımı rhizobiyal bakterilerin doğadan izole edilip saflaştırılması ve tüm genomik özelliklerinin ortaya çıkarılmasıdır. Rhizobiyal türler ve bitki büyümesini teşvik eden bakteriler gibi faydalı kök mikroorganizmalarının toprak verimliliğinin kilit oyuncularıdır. Bu mikroorganizmaların çevre ve birbirleriyle olan etkileşimlerini düzenleyen genetik determinantların belirlenmesi, sürdürülebilir ekosistemler ve tarımın geliştirilmesi için de çok önemlidir. Çalışmamızda da olduğu gibi, genomik analizler bir bakteriyel suşun gelecekteki biyoteknolojik uygulamaları için tüm cephaneliğinin ortaya çıkarılabilmesine imkan sağlayacak" dedi.

"Bozdağ önemli bir endemik bitki merkezi"

Yerel rhizobiyal türler ile ilgili araştırmalarına devam edeceklerini söyleyen Prof. Dr. Yaşa, "El değmemiş doğası ile İzmir'in endemik, nadir bitkilerle sayıca zengin ve mikroklimatik özellikleri ile de tarımsal açıdan önemli bir potansiyele sahip bölgelerinden olan Bozdağ, çok sayıda doğal baklagil türleri ile yerli ve yeni rhizobial bakterilerin de potansiyel bir kaynağıdır. Özellikle bitki endosimbiyontu rhizobiyal türler çölleşme ve kuraklık tehditlerine karşı biyolojik çeşitlilik ve ekosistem için bir tür sigorta görevi gördüklerinden inanıyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ege Üniversitesi akademisyenleri yeni bir bakteri türü keşfetti - Son Dakika

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