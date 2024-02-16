Ege Üniversitesi, inme hastaları için sanat temelli aktiviteler projesiyle destek alacak

Ege Üniversitesinin inme geçiren hastalar için hazırladığı proje, destek almaya hak kazandı. Proje kapsamında, inmeli hastalara özgü sanat temelli aktiviteler için uygulama modülü geliştirilecek.
Ege Üniversitesi (EÜ) Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Oksel ve yüksek lisans öğrencisi Serap Ay'ın "İnmeli Hastalarda Sanat Temelli Aktivitelerin Umut ve Öz Yeterlilik Durumları Üzerine Etkileri" başlıklı projesi, TÜBİTAK programı kapsamında desteklenmeye uygun bulundu. Projeyle, inme geçiren hastalara özgü sanat temelli aktiviteler için uygulama modülü geliştirileceği belirtildi.
"Üniversitemiz son üç yıldır proje kabul oranında Türkiye birincisi"
Proje ekibini makamında ağırlayarak tebrik eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemiz, TÜBİTAK nezdinde gerçekleştirilen projelerde, önemli ivmeler kazanarak son üç yıldır proje kabul oranında Türkiye birincisi oluyor. Geliştirdiğimiz Ar-Ge kültürü sayesinde öğrencilerimiz ve hocalarımızın projeleri destek alıyor" dedi.
"İnme, dünyada ve ülkemizde önde gelen yeti yitimi ve ölüm nedenleri arasındadır"
İnme hastalığının nörolojik bir durum olduğunu belirten Doç. Dr. Oksel de, "İnme, dünyada ve ülkemizde önde gelen yeti yitimi ve ölüm nedenleri arasındadır. İnme sonrası süreçte hastalar için fonksiyonel kapasitelerinin oldukça sınırlı olduğu ve rehabilitasyon gerektiren zor bir süreç başlamaktadır. Bu anlamda, bu süreci kolaylaştırmak için farklı ve özgün bir çözüm üretmeyi amaçlayarak bu çalışmayı planladık. Dolayısıyla biz bu projede inmeli hastalara özgü sanat temelli aktiviteler uygulama modülü geliştireceğiz" diye konuştu.
"İnmeli bireylerde öz yeterliliği artırmak hedefleniyor"
Proje hakkında bilgi veren yüksek lisans öğrencisi Serap Ay ise "Proje kapsamında geliştireceğimiz modüller; 'Yaşam Yolculuğum', 'İçimdeki Güç' ve 'Geleceğe Mektup' temalı sanat temelli üç aktiviteden oluşturuldu. Projede, sanat temelli uygulamaların inmeli bireylerde umudu ve öz yeterliliği artırabilecek bir yöntem olarak kullanılmasını amaçladık. Bu projenin sonuçlarının, inme rehabilitasyonunda inmeli hastaların yaşam kalitesini artırmak için daha etkili müdahale stratejilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz" şeklinde aktardı. - İZMİR
Son Dakika › Yerel › Ege Üniversitesi, inme hastaları için sanat temelli aktiviteler projesiyle destek alacak - Son Dakika
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