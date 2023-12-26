EGİAD Danışma Kurulu, 2023 Yılının Son Toplantısını Gerçekleştirdi

Görüş ve öneriler alınarak derneğin çalışma alanında yol gösterici nitelik taşıyan, İzmir iş dünyasının protokol isimlerini ağırlayan Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Danışma Kurulu, geniş bir katılımla 2023 yılının son toplantısını yaptı.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Danışma Kurulu, 2023 yılının son toplantısında bir araya geldi. Hem kentin hem ülkenin sorunlarının görüşüldüğü EGİAD Danışma Kurulunun ana gündem maddeleri; EGİAD dönem faaliyetleri ve projeleri, EGİAD Think Tank NEET-Ne İstihdamda Ne Eğitimde Olanlar Rapor hazırlıklarının görüşülmesi, Türkiye'nin ve İzmir'in ekonomi gündeminin değerlendirilmesi gibi başlıklardan oluştu.

"Enflasyonla mücadele son birkaç aydaki gibi öncelikli olmaya devam edecek"

EGİAD Danışma Kurulu Başkanı ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer'in ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe, İzmir iş dünyasının temsilcileri yoğun katılım gösterdi. Toplantı; derneğin komisyon çalışmaları, stratejik çalışma alanlarındaki faaliyetleri aktarılarak başladı.

Bir çok önemli ismin katıldığı toplantıda İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve EGİAD Danışma Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, EGİAD'ın 2023 yılında İzmir ekonomisine katkı koyan başarılı projeler yaptığını ifade ederek, "Dünyada 2023 yılının kilit kelimelerini; enflasyon, faiz artırımları, jeopolitik gerilimler ve iklim krizinin etkileri oluşturdu. 2023'te son yılların en yüksek global enflasyonu ile karşılaşmamız sonucu, birçok ülkede son 40 yılın en hızlı faiz artışlarına şahitlik ettik. Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerden sonra ekonomi yönetiminin değişmesi ile ülkemiz ekonomi politikalarında köklü bir dönüşüm yaşandı. Bu süreçte, göreve gelen yeni ekonomi yönetimi, para politikası ve piyasalara dair yaptıkları çalışmalar ve piyasa dostu mesajları, iş dünyamız tarafından olumlu karşılandı. En önemlisi de yaklaşık 2 yıl süren para politikası deneme sürecinin sona ermesi oldu. Düşük enflasyon yeniden öncelikli bir amaç haline gelirken, finansal ve reel piyasalarda istikrarsızlığı artıran birçok uygulamanın düzeltilmeye başlandığını gördük. Ekonomi yönetiminin politikaları ve Merkez Bankasının etkin para politikası uygulamalarının ardından, uluslararası kuruluşlar ve yabancı yatırım bankaları ülkemize yönelik beklentilerini olumlu yönde revize etmeye başladı. Bu ilginin devam etmesi için 2024, ülkemiz ekonomisi açısından önemli bir yıl olacak. Enflasyonla mücadele son birkaç aydaki gibi öncelikli olmaya devam edecek. Bu anlamda, dünyanın geri kalanından farklı olarak, ülkemizde faiz artırımlarının sona erdiğini söylemek için henüz çok erken. Bu süreçte, enflasyonu düşürmenin maliyetini arttıracak konuların da hassas bir şekilde üstesinden gelmek gerekecek" dedi.

6 ayda 57 büyük etkinlik

EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer de, son 6 aylık çalışmalara ilişkin bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. 6 ayda 57 büyük faaliyete imza attıklarını belirten Yelkenbiçer, "4 gelecek, 5 sürdürülebilirlik, 2 uluslararası ilişkiler, 9 iş geliştirme ve iş birliği, 4 resmi ziyaret, 9 ziyaret iş birliği, 9 seminer, 9 EGİAD melekleri faaliyeti, 5 sosyal faaliyet, 1 tane de EGİAD Yarın Dergisi organizasyonu yaparak etkin ve dolu bir 6 ay daha geçirdik. 32 yatırım, 3 binin üzerinde girişimci değerlendirmesi, 4 milyon dolar yatırım ile girişimcilik sektöründe de adımızdan söz ettirdik. Son 6 ayda etkinliklerimizin görüntülenme oranı 3 bin tüm etkinliklerimiz basında yer bulma sayısı da 5 bin 242 oldu" dedi.

"Aynı dinamizm ve heyecanla verimli bir şekilde çalışacağız"

Yelkenbiçer planlanan projeleri ise EGİAD Ortaokulu Spor Salonu İnşaatı, Neet Raporu, ESİAD-EGİAD Dijital Dönüşüm Zirvesi, Üye Oryantasyon Kampı, Bakü İş Gezisi olarak özetledi.

EGİAD'ın proje ve hedeflerini aktaran EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, "EGİAD olarak, şehrimizdeki genç iş dünyasının temsilcileri olarak hareket ediyoruz. Amacımız; bölgesel iş sektörünün rekabetçiliğini yükseltmek, ekonomik gelişimi ve refahı desteklemek ve toplumsal ile ekonomik ilerlemeyi teşvik edecek bir zemin oluşturmaktır. EGİAD Danışma Kurulu üyesi olarak, değerli deneyimleriniz ve bilgi birikiminizle kuruluşumuzun bu hedeflere ulaşmasında kritik bir rol üstleniyorsunuz. Sunduğunuz fikirler, değerlendirmeler ve öneriler, EGİAD'ın stratejik yönlenişini belirlemekte ve üyelerimizin karşılaştığı zorluklara çözüm bulmada önemli bir yol gösterici olmaktadır. Bu toplantının gayesi, EGİAD'ın önümüzdeki aylarda izleyeceği stratejileri ve bu stratejiler doğrultusunda nasıl ilerleyeceğimizi değerlendirmektir. Yönetim dönemimizin başında, bütünleştirme ve büyütme odaklı hedefler koymuştuk. Bu yıl içerisinde derneğimize 90'a yakın genç iş insanının katılımı ile derneğimizin dinamik yapısına önemli bir katkı sağladık. Gelecek yıl boyunca da aynı dinamizm ve başlangıçtaki heyecanla verimli bir şekilde çalışacağımızı ifade etmek istiyorum" diye aktardı. - İZMİR