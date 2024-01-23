EGİAD olağan mali genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer tarafından bir yıllık faaliyet raporu paylaşıldı.

Divan Başkanlığı'nı geçmiş dönem Başkanı Mustafa Aslan; Divan Başkan Yardımcılığını Süleyman Tutum ve Divan Üyeliklerini Orçun Tan, Begüm Soydan Sayılkan, Yeşim Şanal'ın gerçekleştirdiği EGİAD olağan mali genel kurul toplantısı yapıldı.

Açılış konuşmasını EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer'in gerçekleştirdiği mali genel kurulda, Yelkenbiçer sözlerine geçtiğimiz yıl vefat eden üyeler Hakkı Sal, Yavuz Gönenç, Erhan Yalçınkaya, Zafer Veryeri'yi rahmetle anarak başladı. Yelkenbiçer, "Aramıza yeni katılmış 88 üye arkadaşımızın bizlere verdiği heyecan ile EGİAD'ın tam potansiyeli kullanmak için iyi bir planlama ve görev bölümü yaparak işlerimize başladık. Göreve başladığımızın birinci ayı dolmadan da hepimizi derin acılara boğan, yaralarını hala toplum olarak saramadığımız 6 Şubat depremiyle karşı karşıya geldik. Tabii ki ana planımızı aksatmadan deprem bölgesine nasıl yardım edebiliriz önceliğimiz oldu. Bugün bir araya geldiğimiz mali genel kurulumuzu, bu geçen sürenin değerlendirmesini yapmak için bir fırsat olarak görüyor, çalışmalarımızı bir kez daha değerli görüşlerinize sunuyoruz" dedi.

Gayretlerin ancak bir araya geldiklerinde fark oluşturduğunu dile getiren Yelkenbiçer, şu şekilde konuştu: "Sınırlı kaynağımızla her şeye yetişemeyiz; odaklanmamız, hedefi koyduğumuz noktaya doğru tüm gücümüzle, tek bir ekip olarak hizalanmamız gerekir. Ama yalnızca kendi içimizde bütünleştirmek değil, bölgemiz ve tüm toplumumuz için de aynı gayreti sarf edeceğiz."

Federasyon duyurusu

"Bugün geriye dönüp 12 ayımıza baktığımız noktada, hep birlikte "Cumhuriyetin 100. yılını EGİAD'a yakışır şekilde kutlama" hedefine, tüm ülkede ses getiren bir etkinliğe imza atmanın gururunu yaşıyoruz" diyen Yelkenbiçer, "Yine bütünleştirme temamızdan devam edersek, yoğun olarak kurumsal partnerlerimizle proje gerçekleştirdiğimiz bir yılı geride bıraktığımızı söyleyebilirim. Beraber hareket ettiğimiz GİAD'larla Federasyon hazırlığında olduğumuzun müjdesini vermek isterim. Yeni bir yönetimin, yeni komisyonların, yeni projelerin ama daha da önemlisi yeni EGİAD liderlerinin amacı da işte bu "daha iyiye" ulaşmak olacak. Dokunduğumuz her şeyi ayrıştırmayıp bütünleştirerek, çalıştığımız hiçbir alanda savunma ve muhafaza etmeye, eldekiyle yetinmeye değil büyütmeye çabalayarak liderlik edeceğiz" dedi.

"Bütünleştirme ve büyütme temamız konusunda çalışmaya devam edeceğiz"

Başarılı ekip çalışmalarından ötürü Yönetim Kurulu'na ve EGİAD kadrosuna teşekkür eden Yelkenbiçer, "Gerek yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımın gerekse komisyonlarda görev alan dostlarımızın hiçbirinin az ile yetinmediğini, EGİAD'ın hep daha fazlasını istediğini rahatlıkla söyleyebilirim. Yine büyütmek temasından neredeyse 2 günde bir denk gelen 166 faaliyet sayısının yanında, aramıza yeni katılmış 106 arkadaşımızın olduğunun altını çizmek isterim. Tüm bunların yanında dünya çapında bir teknoloji ve inovasyon fuarı olan Vivatech Paris'e de rekor katılım ile ülkemizde katılan ilk sivil toplum kuruluşu olduğumuzu ve Türkiye'den tek etkinlik partnerinin de EGİAD Melekleri olduğunu bilgilerinize sunarım. Bütünleştirme ve büyütme temamız konusunda çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'in 100. yılında değerlere vurgu

Cumhuriyetimizin 100. yılında dernek olarak amacımız açık ve net diyen Yelkenbiçer, "Türkiye'nin aydınlık geleceği olarak; toplumda eşitsizliklerin ortadan kalktığı, refahın arttığı ve daha adil paylaşıldığı, hukukun üstünlüğünün her alanda hissedildiği, laiklik ve insan hakları konusunda tartışmaya gerek dahi olmadığı, kadın-erkek eşitliğinin toplumun her alanında etkili olduğu, katılımcılık, çoğulculuk ve liyakat ilkelerinin içselleştirildiği, çevreyle uyumlu üretim ve tüketim standartlarını belirlemiş, dijital dönüşümde ve bilimsel gelişmede öncü bir Türkiye hayal ediyoruz" cümlelerine yer verdi.

"Açıklık ve samimiyeti kılavuz edindik"

Başkanlık ettiği iki dönemdir açıklık ve samimiyeti kılavuz edindiğine dikkat çeken Yelkenbiçer, "Bu iki önemli özelliğin derneğimizin gelişime çok olumlu etkisi olduğunu düşünüyoruz. Uyguladığımız şeffaf ve her fikre açık yönetim anlayışı ile doğrudan iletişimi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Zira bizi geleceğe taşıyacak, daha da genç ve dinamik hale getirecek şeyin açık yapı olduğuna yürekten inanıyoruz. 17. dönemin ikinci yarısında da hep birlikte, kol kola girerek, iyimserliğimizi ve gelişim hedeflerimizi koruyarak çalışacağımızı biliyorum" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Sayman Müge Şahin tarafından yıllık bütçe, bilanço bilgileri ve tahmini bütçe hazirunla paylaşıldı ve oylamaya sunuldu. Daha sonra aidat tutarları, ödeme şekilleri ve gerekli tüzük değişiklikleri hazirunun onayına sunuldu. Söz konusu bilgiler, oybirliği ile onaylandı. - İZMİR