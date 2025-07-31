Eğil, 1 milyon turisti ağırladı - Son Dakika
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Eğil, 1 milyon turisti ağırladı

Eğil, 1 milyon turisti ağırladı
31.07.2025 10:01  Güncelleme: 10:02
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Diyarbakır'ın Eğil İlçe Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, inanç turizminin merkezi olan ilçelerinde yapılan çalışma ve düzenlemelerin ardından bu sezon 1 milyon turist ağırladıklarını söyledi.

Diyarbakır'ın Eğil İlçe Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, inanç turizminin merkezi olan ilçelerinde yapılan çalışma ve düzenlemelerin ardından bu sezon 1 milyon turist ağırladıklarını söyledi.

Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerden Hz. Zülkifl ve Hz. Elyase A.S.'ın kabirleri, Dicle Kral Kızı Barajı, Asur ve Eğil Kalesi, kral mezarlarının bulunduğu Eğil ilçesinde eksikliklerin giderilmesiyle turizmde ciddi hareketlilik başladı. İş adamı Mehmet Bozkuş'u makamında ağırlayan Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, ilçenin kalkınması ve hak ettiği yere ulaşması için tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi. Merkezi hükümet destekleri ile turizm bölgelerinde yol, parke taşı, kaldırım yapılarak çöp kovaları yerleştirildiğini söyleyen Başkan Seydaoğlu, amaçlarının turizmde rotaları Eğil'e çevirmek olduğunu söyledi.

"Ulaştırma Bakanlığı Eğil yolunu planlamaya aldı"

Diyarbakır-Eğil karayolunun tamamlanmasıyla ilçelerine daha çok turist çekeceklerine inandıklarını dile getiren Başkan Seydaoğlu, bu anlamda Ulaştırma Bakanlığı ile görüştüklerini ve olumlu sonuç aldıklarını söyledi. Başkan Seydaoğlu, 24 kilometrelik yolun 8 kilometresi duble yol, tamamı sıcak BSK asfalt ve 6 adet hemzemin kavşak olarak programa alındığını söyledi. Başkan Seydaoğlu, bu hizmetin hayata geçirilmesiyle birlikte ilçenin daha çok ziyaretçi çekeceğini belirterek, "Tüm imkanlarımızı seferber ederek halkımıza en güzel hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Tıkandığımız noktalarda bakanlıklar düzeyinde kapıları çalıyoruz. Karayolumuzun yapılması için Ulaştırma Bakanlığı, diğer hizmetler için ilgili bakanlıklarla görüştük. Görüştüğümüz tüm bakanlıklardan olumlu dönüş aldık. Özellikle yol için taleplerimizi olumlu karşılayan ve destek olan başka Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile emeği geçen herkese teşekkürlerimi arz ediyorum. Taleplerimizin yerine getirilmesiyle birlikte ilçemize gelen turist sayısının artacağını biliyoruz. Ayrıca ilçe merkezi ve tüm köylerimizde eksiklikleri teker teker tespit ederek çözümü konusunda elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Başkan Seydaoğlu, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 3., 4., 5. etaplarının ilçe sınırlarında olduğunu, Türkiye petrollerine ait ana istasyonların yol güzergahı olması, Dicle yoluna bağlanması, ve turizm ilçesi olaması hasabiyle bu yolun önem arz ettiğini sözlerine ekledi.

Ziyarette ilçenin kalkınması için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu dile getiren iş adamı Mehmet Bozkuş, Başkan Seydaoğlu'nun yaptığı hizmetleri yakından takip ederek taktir ettiklerini söyledi. Bozkuş, "İnanç turizminde önemli bir nokta olan Eğil ilçesi yıllarca yerel yönetimlerden beklediği hizmeti alamamıştı. AK Partili Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu'nun seçilmesiyle birlikte ciddi çalışmalar olduğunu gözlemledik ve bu bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Biz de bu memleketin evlatları olarak üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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