Eğil\'in minikleri Amed Sportif Faaliyetler Sakaryaspor maçında ilk kez tribün heyecanı yaşadı

Diyarbakır'da oynanan Amed Sportif Faaliyetler- Sakaryaspor karşılaşmasında Eğil Akalan Okulu 3/B sınıfı öğrencileri unutulmaz bir gün yaşadı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'nun davetlisi olarak maçı tribünden izleme fırsatı bulan minikler, hayatlarında ilk kez bir futbol karşılaşmasının heyecanına ortak oldu. Eğil'den gelen öğrenciler, Diyarbakır Valiliğinin konuğu olarak stadyumda ağırlandı. Tribünde takımlarına coşkuyla destek veren çocuklar, sporun birleştirici gücünü ve takım ruhunu yerinde deneyimledi. Karşılaşmayı çocuklarla birlikte izleyen Eğil Kaymakamı Volkan Hülür, Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk ve Av. Nur Sümer Seydaoğlu, tribünde öğrencilerle yakından ilgilenerek onların heyecanına ortak oldu. Çocukların büyük sevinç yaşadığı anlarda sporun hem fiziksel hem de ruhsal gelişim açısından önemine dikkat çekildi.

Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu yaptığı değerlendirmede, "Çocuklarımızın sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle buluşması bizler için çok kıymetli. İlk kez bir maç atmosferini yaşayan evlatlarımızın mutluluğu her şeye değer. Bu tür organizasyonlarla çocuklarımızın gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR