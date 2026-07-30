Eğirdir'de Orman Yangını Kontrol Altında
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde sabah saatlerinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.
Haber: Gökdeniz CAN
(ISPARTA) - Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Beydere mevkisinde sabah saatlerinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Beydere mevkiinde sabah saatlerinde orman yangını başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ekipler müdahale ediyor.
Kaynak: ANKA
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