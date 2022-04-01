Eğirdirli hayırseverden ilçeye Fen Lisesi - Son Dakika

Eğirdir ilçesinde hayırsever işadamı tarafından yaptırılıp Milli Eğitim Bakanlığı'na hibe edilecek olan Sema-Hüseyin Erdoğmuş Fen Lisesi inşaatının ait ön protokol imzalandı.

Eğirdirli hayırsever işadamı Hüseyin Erdoğmuş, Kaymakam Adem Çelik'e ziyaret de bulundu. Kaymakamlık makamında, Belediye Başkanı Veli Gök ile birlikte görüşmelerde bulunan işadamı Hüseyin Erdoğmuş, Eğirdir'de yıllardır eksikliği duyulan Fen Lisesi yapımı için, "tam destek" vereceğini söyledi. Eğirdir Bağlar Mahallesi Taştepe bölgesinde bulunan 6012,57 metrekare arsa üzerinde incelemelerde bulunuldu. Fen Lisesi için yapımı için düşünülen arsa hakkında bilgi alan Erdoğmuş, önümüzdeki günlerde kendilerinin yapacağı fizibilite çalışmalarından sonra, Fen Lisesi yapımını ivedilikle değerlendireceklerini ifade etti. Eğirdirli işadamı Hüseyin Erdoğmuş tarafından, Eğirdir'e yaptırılarak Milli Eğitim Bakanlığı'na hibe edilecek olan Sema Hüseyin Erdoğmuş Fen Lisesi inşaatına ait ön protokol imzalandı.

16 derslikli, 544 öğrenci kapasiteli Fen Lisesi binasının anahtar teslimi yaptırılarak Milli Eğitim Bakanlığı'na devredileceği açıklandı. - ISPARTA