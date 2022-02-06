Eğitim Bir-Sen'den 30. yıl vefa buluşması - Son Dakika

Erzurum Eğitim Bir Sen 2 Nolu Şube üyeleri 30. Yıl vefa buluşması gerçekleştirdi.

Memur Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Mustafa Karataş, "Erzurum Eğitim Bir Sen 2 Nolu Şube olarak sendikamızın kuruluşundan bugüne kadar emek veren, ter akıtan vefakar öncüleri ile 30. Yıl Vefa buluşmamızı gerçekleştirdik. Davanın zor günlerinde fedakarca emek veren her birinize medyun-u şükranız. Sizler bu davanın öncü ve örnek dava adamlarısınız. Gayesi, hedefi olan davalar fedakar insanların omuzlarında ancak yükselir. Geriden gelen bizlerin ise bu fedakarlıklara vefalı olmamız gerekir. Sendika olarak hamd olsun bu noktada vefalı bir teşkilatız. Katılan ve haklı gerekçelerle katılamayan tüm dava arkadaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Program, katılımcıların anılar, tecrübeler, tavsiye ve nasihatleri ile tamamlandı. - ERZURUM