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Eğitim Bütçesi Yetersiz

Eğitim Gücü-Sen, bütçenin en az %6'ya çıkarılmasını ve eğitimde eşitliğin sağlanmasını talep etti.

15.11.2024 20:08
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Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü-Sen) Genel Başkanı Oğuz Özat, Milli Eğitim Bakanlığı'na ayrılan bütçeyi değerlendirerek, "Eğitime ayrılan bütçenin en az yüzde 6 seviyesine çıkarılması gerekmektedir. Bu kaynak, öğrenci başına harcamaları artırmanın yanı sıra, okul altyapısı, öğretim materyalleri ve dijitalleşme gibi alanlarda kullanılmalıdır" dedi.

Eğitim Gücü-Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, 2025 yılı bütçe görüşmelerinde Milli Eğitim Bakanlığına ayrılan bütçeyi değerlendirdi. Özat, "Eğitim, bir ülkenin kalkınmasının temel taşlarından biridir. Ne yazık ki, Türkiye'de eğitime ayrılan bütçe, son yıllarda artan enflasyon ve kaynak yetersizlikleri nedeniyle öğrencilerimize, eğitim çalışanlarımıza ve eğitim personelimize yeterli katkıyı sağlayamamaktadır. Eğitimin tüm seviyelerinde yaşanan aksaklıklar, sadece bugünümüzü değil, geleceğimizi de tehdit etmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2025 yılı için belirlenen bütçe, özellikle büyük bir gelişim beklentisi içinde olan eğitim camiası için hayal kırıklığı oluşturmuştur. 2025 yılı için açıklanan bütçe 1 trilyon 37 milyar lira olarak belirlenmiştir. Ancak, bu bütçenin büyük kısmı, devlet memurlarının maaş ödemeleri gibi rutin harcamalarla sınırlıdır ve eğitimde yapılması gereken yatırımların önünü tıkamaktadır" dedi.

"Eğitime ayrılan bütçenin en az yüzde 6 seviyesine çıkarılması gerekmektedir"

Eğitime ayrılan bütçenin yüzde 63'ünün personel giderlerine, yüzde 1,93'ünün ise yatırım harcamalarına ayrıldığını kaydeden Özat, "Bu oran, okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesi, eğitim materyallerinin güncellenmesi ve öğretim teknolojilerinin modernize edilmesi gibi konulara yatırım yapılmadığını göstermektedir. Okulların maddi ihtiyaçları, personel eksiklikleri, donanım ve kırtasiye gereksinimleri karşılanamamaktadır. Aynı binada 5 okul bulunmasına rağmen yeni okullar yapılamamakta; idareciler, harcamalar için yetersiz bütçeler nedeniyle sıkıntı yaşamaktadır. Tüm bu yetersizlikler, eğitim sistemimizin kalitesini olumsuz etkilemektedir. Burada yapılması gerekenler bellidir. Eğitime ayrılan bütçenin en az yüzde 6 seviyesine çıkarılması gerekmektedir. Bu kaynak, öğrenci başına harcamaları artırmanın yanı sıra, okul altyapısı, öğretim materyalleri ve dijitalleşme gibi alanlarda kullanılmalıdır. Okul altyapısındaki eşitsizliklerin giderilmesi, her öğrenciye kaliteli eğitim fırsatı sunulması için kırsal ve dezavantajlı bölgelere özel yatırımlar yapılmalıdır. Dijital eğitim altyapısının güçlendirilmesi, akıllı tahtaların, bilgisayarların ve internet erişiminin her okula sağlanması gerekmektedir. Ayrıca eğitim çalışanlarına yönelik dijital yeterlilik eğitimleri düzenlenmelidir. Atama bekleyen eğitim çalışanları için acilen kadro açılmalı, mevcut eğitimcilerin maaşları ve çalışma koşulları iyileştirilmelidir. Bu, eğitimde kaliteyi artıracak ve personelin motivasyonunu yükseltecektir. Eğitime yapılan yatırım, sadece öğrencilerimizin bireysel gelişimi için değil, ülkemizin kalkınması için de kritik öneme sahiptir. Eğitim Gücü Sendikası olarak eğitimde fırsat eşitliğini ve kaliteli eğitim imkanlarını tüm Türkiye genelinde sağlamak için gerekli adımların bir an önce atılmasını talep ediyoruz. Eğitime yapılan her yatırım, sadece öğrencilerin değil, tüm toplumun geleceğine yapılan bir yatırımdır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Türkiye, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eğitim Bütçesi Yetersiz - Son Dakika

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