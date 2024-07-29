Eğitim İş Sendikası Edirne Şubesi, Öğretmenlik Mesleği Kanununa Tepki Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eğitim İş Sendikası Edirne Şubesi, Öğretmenlik Mesleği Kanununa Tepki Gösterdi

Geniş Video İzle

Eğitim İş Sendikası Edirne Şubesi üyeleri, Öğretmenlik Mesleği Kanun teklifine tepki göstererek basın açıklaması düzenledi. Sendika yetkilisi Olcay Dal, eğitimde tarikat ve cemaatlere geçit vermeyeceklerini, Cumhuriyet dersini vermeye devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, öğretmenlik meslek kanununa boyun eğmeyeceklerini vurguladı ve çağdışı müfredatı tanımadıklarını ifade etti.

29.07.2024 18:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(EDİRNE) - Eğitim İş Sendikası Edirne Şubesi, Öğretmenlik Mesleği Kanun teklifine tepki gösterdi. Eğitim İş Edirne Şube sekreteri Olcay Dal, "Eğitimde tarikat ve cemaatlere geçit vermeyeceğiz. Öğretmenlik Meslek Kanununa boyun eğmeyeceğiz. Cumhuriyet dersi vermeye devam edeceğiz" dedi.

Eğitim-İş Sendikası Edirne Şubesi üyeleri, TBMM gündeminde olan Öğretmenlik Mesleği Kanun teklifine tepki göstererek basın açıklaması düzenledi.

"Cumhuriyet dersi vermeye devam edeceğiz"

Olcay Dal, şunları kaydetti:

"Öğretmenliği bitirme kanununa asla boyun eğmeyeceğiz. Uzun bir süredir halkın istemediği, razı olmadığı, fayda bulmadığı kararları; halka rağmen çıkartarak, ülkemizin köklü demokrasi kültürünü hiçe sayan iktidar, bir gericileştirme laboratuvarı olarak gördüğü eğitim alanında da ben yaptım olducu tavrını sürdürmektedir. Bu kanun iktidarın oradaki aritmetiğinin de verdiği özgüvenle meclisten geçirilmek isteniyor. Eğitimi tarikatlara ve gözünü kar hırsı bürümüş patronlara terk etme planınıza, içinde Cumhuriyet ve bilim olmayan gerici müfredatınıza karşı verdiğimiz mücadeleyi sürdüreceğiz. Birbirimize, okullarımıza, Başöğretmenimizin bizlere emanet ettiği öğrencilerimize sahip çıkacağız! Çağdışı müfredatınızı tanımıyoruz. Eğitimde tarikat ve cemaatlere geçit vermeyeceğiz. Öğretmenlik meslek kanununa boyun eğmeyeceğiz. Cumhuriyet dersi vermeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Sendika, Edirne, Eğitim, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eğitim İş Sendikası Edirne Şubesi, Öğretmenlik Mesleği Kanununa Tepki Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:26 CHP’li Tan’a AK Partili Çelik’ten sert tepki: Mavi Vatan’ın omurgasına saldırılan bir konuşma CHP'li Tan'a AK Partili Çelik'ten sert tepki: Mavi Vatan'ın omurgasına saldırılan bir konuşma
18:09 Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda bronz madalya kazandı Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı
17:07 İsrail ile savaşın eşiğine gelen Hizbullah hassas güdümlü füzeleri konuşlandırmaya başladı İsrail ile savaşın eşiğine gelen Hizbullah hassas güdümlü füzeleri konuşlandırmaya başladı
16:28 Netanyahu, 12 İsraillinin öldüğü noktadan ateş püskürdü: Cevabımız güçlü olacak Netanyahu, 12 İsraillinin öldüğü noktadan ateş püskürdü: Cevabımız güçlü olacak
16:19 56 Yıl Sonra Düğün Heyecanı 56 Yıl Sonra Düğün Heyecanı
16:10 Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden bebek müjdesi Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden bebek müjdesi
15:58 Futbolcu Merih Demiral’ın bozkurt selamı, erkek modasına yön verdi Futbolcu Merih Demiral'ın bozkurt selamı, erkek modasına yön verdi
15:45 Hastalığın pençesindeki Kuzey Kore liderine yurt dışından şifa arayışı Hastalığın pençesindeki Kuzey Kore liderine yurt dışından şifa arayışı
15:37 Hulusi Akar, CHP’li vekilin ’Mavi Vatan’ ifadesine tepki gösterdi Hulusi Akar, CHP'li vekilin 'Mavi Vatan' ifadesine tepki gösterdi
15:14 Tuğba Ekinci hakkında resen soruşturma başlatıldı Tuğba Ekinci hakkında resen soruşturma başlatıldı
15:14 Bir ömürlük birikimlerinin yok oluşunu hıçkıra hıçkıra ağlayarak izlediler Bir ömürlük birikimlerinin yok oluşunu hıçkıra hıçkıra ağlayarak izlediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 19:08:40. #1.13#
SON DAKİKA: Eğitim İş Sendikası Edirne Şubesi, Öğretmenlik Mesleği Kanununa Tepki Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement