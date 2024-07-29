Eğitim İş Sendikası Edirne Şubesi, Öğretmenlik Mesleği Kanununa Tepki Gösterdi

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(EDİRNE) - Eğitim İş Sendikası Edirne Şubesi, Öğretmenlik Mesleği Kanun teklifine tepki gösterdi. Eğitim İş Edirne Şube sekreteri Olcay Dal, "Eğitimde tarikat ve cemaatlere geçit vermeyeceğiz. Öğretmenlik Meslek Kanununa boyun eğmeyeceğiz. Cumhuriyet dersi vermeye devam edeceğiz" dedi.

Eğitim-İş Sendikası Edirne Şubesi üyeleri, TBMM gündeminde olan Öğretmenlik Mesleği Kanun teklifine tepki göstererek basın açıklaması düzenledi.

"Cumhuriyet dersi vermeye devam edeceğiz"

Olcay Dal, şunları kaydetti:

"Öğretmenliği bitirme kanununa asla boyun eğmeyeceğiz. Uzun bir süredir halkın istemediği, razı olmadığı, fayda bulmadığı kararları; halka rağmen çıkartarak, ülkemizin köklü demokrasi kültürünü hiçe sayan iktidar, bir gericileştirme laboratuvarı olarak gördüğü eğitim alanında da ben yaptım olducu tavrını sürdürmektedir. Bu kanun iktidarın oradaki aritmetiğinin de verdiği özgüvenle meclisten geçirilmek isteniyor. Eğitimi tarikatlara ve gözünü kar hırsı bürümüş patronlara terk etme planınıza, içinde Cumhuriyet ve bilim olmayan gerici müfredatınıza karşı verdiğimiz mücadeleyi sürdüreceğiz. Birbirimize, okullarımıza, Başöğretmenimizin bizlere emanet ettiği öğrencilerimize sahip çıkacağız! Çağdışı müfredatınızı tanımıyoruz. Eğitimde tarikat ve cemaatlere geçit vermeyeceğiz. Öğretmenlik meslek kanununa boyun eğmeyeceğiz. Cumhuriyet dersi vermeye devam edeceğiz."