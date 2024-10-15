Eğitim-İş'ten Öğretmenlik Kanununa Tepki

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MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Eğitim-İş Sendikası Sinop Şube Başkanı Celal Şahbenderoğlu, Öğretmenlik Mesleği Kanunu'na (ÖMK) ilişkin "Bu kanun, daha önce defalarca belirttiğimiz gibi öğretmenlik mesleğini bitirecek birçok sakıncalı maddeyi kendi içinde barındırıyor. Bu mücadelemiz sürecek. Çünkü, burada öğretmenler gerçekten mağdur oluyor. Öğretmenliklerini güvence altına alamıyorlar" dedi.

Eğitim-İş Sendikası Sinop Şube Başkanı Celal Şahbenderoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Öğretmenlik Mesleği Kanunu'na ilişkin açıklama yaptı. Şahbenderoğlu, şunları söyledi:

"Kanunun geçmiş olması sorunları bitirmedi. Sorunlar halen devam ediyor. Bu kanun, daha önce defalarca belirttiğimiz gibi öğretmenleri bitirecek, öğretmenlik mesleğini bitirecek birçok sakıncalı maddeyi kendi içinde barındırıyor. Bu mücadelemiz sürecek. Çünkü, burada öğretmenler gerçekten mağdur oluyor. Öğretmenliklerini güvence altına alamıyorlar. Biz bu süreçte sendika olarak bir kazanım elde ettik. Öğretmen Akademisi adı altında yeni başlayan öğretmeni yok etme, belki görüşlerini beğenmeyerek onu işinden etme gibi içeriği olan bu uygulamada, müfettiş kararının olduğu kısmı Meclis'ten geçmesini engellemiş olduk. Bu konuda mücadelemizin belirli bir kısmını kazandık ama biz yine de bunu son derece sakıncalı buluyoruz. Çünkü, çok muğlak ifadeler içeren bu içerikten maalesef öğretmenlerin yine mesleğini ilerletme, mesleğine devam etme, mesleğine başlama noktasında çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalacağı bir gerçek. Bu noktada da biz mücadelemizi sürdüreceğiz.

Göreve yeni başlayan öğretmenlerimizi korumak için elimizden gelen mücadeleyi sürdüreceğiz. Zaman içinde bunun yönetmelikleri de çıkacak. O yönetmeliklerde de bir sürü aksayan maddeler olacağı kesin. Çünkü, temeli ve mayası bozuk bir kanun bu. Dolayısıyla da bu noktada da yine bir çok sıkıntılarla karşılaşacaktır. Uygulamada da yine bir çok sıkıntılarla karşılaşacağı aşikar. Her zaman söylüyoruz. Uzman öğretmenlik, başöğretmenlik unvanları zaten içerik olarak tamamıyla boş. Hiçbir anlam ifade etmiyor. Kanunda da bunun halen ne şekilde uygulanacağı net bir şekilde belirtilmemiş. Baş öğretmenin görev tanımı yok, uzman öğretmenin görev tanımı yok. Hiç birinin olmadığı öğretmenin de bir görev tanımı yok. Dolayısıyla sadece ismen ve sadece ücret farklılığı ötesine geçmeyen ve tabi adaleti olmayan bir durum devam ediyor. Bu sıkıntılar belli ki sürecek.

Arkadaşlar arasında iş barışını bozacak bu durum maalesef devam edecek gibi görünüyor. Biz bunlarla ilgili olan mücadelemizi sürdüreceğiz. Öğretmenlerin sendikal haklarıyla ilgili sıkıntılar da var. Hak kayıplarına yol açabilecek sıkıntılar da var. Onların atamalarıyla ve yer değiştirmeleriyle ilgili bir takım sıkıntılar barındırıyor halen bu kanun. Bunlar yine gelecekte maalesef bizi mağdur edecek. Sendika olarak bunlarla mücadele etmeye ve insanları bu konuda bilinçlendirmeye devam edeceğiz."