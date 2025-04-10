Eğitim İş'ten Proje Okul Atamalarına Protesto

(EDİRNE) - Eğitim İş Edirne Şubesi üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) "proje okullarındaki kritere dayalı olmayan atamalarını" protesto etti. Şube Başkanı Nedim Zobar, "Şu öğretmen bu okulda kalmayacak, şu öğretmen bu okula gelecek diye planlamalar yapılıyor, birçok öğretmenimiz haksız, hukuksuz yere okulundan olmuş oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı, proje okullarındaki kritere dayalı olmayan keyfi atamaları iptal etmeli, kayırmacılığa son vermelidir" dedi.

Eğitim İş Edirne Şubesi, "Proje Okullarına Öğretmen Atamaları" ile ilgili Saraçlar Caddesi'nde basın açıklaması yaptı.

Sendikanın Edirne Şube Başkanı Nedim Zobar, bu okullara atamaların keyfi olduğunu ve atamalarda bir kriter olmadığını ve söyledi.

Zobar, şunları kaydetti:

"Kriter yok. 'Neye göre bu öğretmenleri seçiyorsunuz?' diye sorduk. Cevap da yok. Öğretmen iki ay sonra okulda kalacak mı, kalmayacak mı belli değil. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler var. İki ay sonra bu öğretmenin gitme durumu var. Öğretmenin verimi düşer mi, öğrencinin dikkati dağılır mı? Bunların hiçbir planlaması yapılmadan bir gece yarısı illerden listeler gidiyor. 'Şu öğretmen bu okulda kalmayacak, şu öğretmen bu okula gelecek' diye planlamalar yapılıp, listeler açıklanıyor ve burada birçok öğretmenimiz haksız, hukuksuz yere okulundan olmuş oluyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, proje okullarındaki kritere dayalı olmayan keyfi atamaları iptal etmeli, kayırmacılığa son vermelidir. Okulları, öğretmeni ve öğrencileri proje nitelikli, niteliksiz diye ayırmaktan derhal vazgeçin. Okulların sahibi değilsiniz. Buralar sizin şirketleriniz değil. Eğitimde eşitliği, adaleti, hakkı ve liyakati öncelemek, sağlamak bakanlığın asli görevidir."

Basın açıklamasına CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı da destek verdi.