Eğitim İş'ten Proje Okul Atamalarına Protesto - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eğitim İş'ten Proje Okul Atamalarına Protesto

Geniş Video İzle

Eğitim İş Edirne Şubesi, MEB'in keyfi öğretmen atamalarını protesto etti; adalet talep etti.

10.04.2025 16:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(EDİRNE) - Eğitim İş Edirne Şubesi üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) "proje okullarındaki kritere dayalı olmayan atamalarını" protesto etti. Şube Başkanı Nedim Zobar, "Şu öğretmen bu okulda kalmayacak, şu öğretmen bu okula gelecek diye planlamalar yapılıyor, birçok öğretmenimiz haksız, hukuksuz yere okulundan olmuş oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı, proje okullarındaki kritere dayalı olmayan keyfi atamaları iptal etmeli, kayırmacılığa son vermelidir" dedi.

Eğitim İş Edirne Şubesi, "Proje Okullarına Öğretmen Atamaları" ile ilgili Saraçlar Caddesi'nde basın açıklaması yaptı.

Sendikanın Edirne Şube Başkanı Nedim Zobar, bu okullara atamaların keyfi olduğunu ve atamalarda bir kriter olmadığını ve söyledi.

Zobar, şunları kaydetti:

"Kriter yok. 'Neye göre bu öğretmenleri seçiyorsunuz?' diye sorduk. Cevap da yok. Öğretmen iki ay sonra okulda kalacak mı, kalmayacak mı belli değil. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler var. İki ay sonra bu öğretmenin gitme durumu var. Öğretmenin verimi düşer mi, öğrencinin dikkati dağılır mı? Bunların hiçbir planlaması yapılmadan bir gece yarısı illerden listeler gidiyor. 'Şu öğretmen bu okulda kalmayacak, şu öğretmen bu okula gelecek' diye planlamalar yapılıp, listeler açıklanıyor ve burada birçok öğretmenimiz haksız, hukuksuz yere okulundan olmuş oluyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, proje okullarındaki kritere dayalı olmayan keyfi atamaları iptal etmeli, kayırmacılığa son vermelidir. Okulları, öğretmeni ve öğrencileri proje nitelikli, niteliksiz diye ayırmaktan derhal vazgeçin. Okulların sahibi değilsiniz. Buralar sizin şirketleriniz değil. Eğitimde eşitliği, adaleti, hakkı ve liyakati öncelemek, sağlamak bakanlığın asli görevidir."

Basın açıklamasına CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı da destek verdi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Bakanlığı, Politika, Edirne, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eğitim İş'ten Proje Okul Atamalarına Protesto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Fidan: Suriye’de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz Hakan Fidan: Suriye'de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz
ABD’den doğrudan görüşmeler öncesinde İran’ın nükleer programına yaptırım ABD'den doğrudan görüşmeler öncesinde İran'ın nükleer programına yaptırım
Kulüp tarihinde bir ilk Ziraat Bankkart, CEV Kupası’nda şampiyon oldu Kulüp tarihinde bir ilk! Ziraat Bankkart, CEV Kupası'nda şampiyon oldu
Rapçi Massaka, yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklandı Rapçi Massaka, yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklandı
Almanya’da koalisyon hükümeti için anlaşma sağlandı Almanya'da koalisyon hükümeti için anlaşma sağlandı
Trump’ın vergi kararları sonrası ABD borsalarında çok sert yükseliş Trump'ın vergi kararları sonrası ABD borsalarında çok sert yükseliş
Serdar Aziz’in menajerinden futbolu bırakacağı yönündeki iddialara yanıt Serdar Aziz'in menajerinden futbolu bırakacağı yönündeki iddialara yanıt
Kedinin caminin asma tavanını yıkarak aşağı düştüğü anlar kamerada Kedinin caminin asma tavanını yıkarak aşağı düştüğü anlar kamerada
19 yaşındaki genç anne çocuğuyla birlikte sırra kadem bastı 19 yaşındaki genç anne çocuğuyla birlikte sırra kadem bastı
Kerem ve Orkun, Portekiz Süper Ligi’nde haftanın 11’ine seçildi Kerem ve Orkun, Portekiz Süper Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi
Netanyahu’dan skandal Türkiye tehdidi Netanyahu'dan skandal Türkiye tehdidi

18:16 Trump, Çin’e vergiyi yüzde 145’e çıkardı Trump, Çin'e vergiyi yüzde 145'e çıkardı
17:54 24 gün sonra yeni liste Bakanlık tek tek ifşa etti, bu markalardan uzak durun 24 gün sonra yeni liste! Bakanlık tek tek ifşa etti, bu markalardan uzak durun
17:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen DEM Parti’den yazılı açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen DEM Parti'den yazılı açıklama
16:14 Çatalca Müftüsü’nden bir skandal açıklama daha: Geberdi kelimesi kanunen suç değil Çatalca Müftüsü'nden bir skandal açıklama daha: Geberdi kelimesi kanunen suç değil
15:55 İBB protestoları sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi İBB protestoları sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi
00:07 Özgür Özel’den Süleyman Soylu’ya sert sözler: İBB’de 550 terörist var dediler, ispat edemediler Özgür Özel'den Süleyman Soylu'ya sert sözler: İBB'de 550 terörist var dediler, ispat edemediler
23:41 Özgür Özel’den Çatalca Müftüsü’ne sert sözler: Bu namussuzu yuhalayın Özgür Özel'den Çatalca Müftüsü'ne sert sözler: Bu namussuzu yuhalayın
23:35 19 yaşındaki çoban, dağlık alanda bıçakla öldürülmüş halde bulundu 19 yaşındaki çoban, dağlık alanda bıçakla öldürülmüş halde bulundu
23:26 Ankara’da sağanak yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü Ankara'da sağanak yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü
23:23 Özgür Özel bakanları hedef aldı: Bundan böyle ’sekreter’ olarak muamele edeceğiz Özgür Özel bakanları hedef aldı: Bundan böyle 'sekreter' olarak muamele edeceğiz
23:15 Dünyayı şaşırtmaya devam ediyor İşte Trump’ın gümrük vergileriyle ilgili aldığı kararlar Dünyayı şaşırtmaya devam ediyor! İşte Trump'ın gümrük vergileriyle ilgili aldığı kararlar
23:04 Birbirlerine girmişlerdi Saint-Maximin’den Mourinho itirafı Birbirlerine girmişlerdi! Saint-Maximin'den Mourinho itirafı
22:58 CHP’nin Olağanüstü Kurultayı’nın iptal için yapılan başvuru reddedildi CHP'nin Olağanüstü Kurultayı'nın iptal için yapılan başvuru reddedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2025 18:38:11. #7.12#
SON DAKİKA: Eğitim İş'ten Proje Okul Atamalarına Protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement