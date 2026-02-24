Eğitim Sen'den Laiklik Eleştirisi

Mustafa Usta

(SİNOP) - Eğitim Sen Sinop Şube Başkanı Musa Uzun, "Bizim bildiğimiz laiklik özgürlükçü laikliktir. Herkes dilini, dinini, inancını, mezhebini nasıl istiyorsa öyle yaşar. Devlet bunların hiçbirine müdahil olmaz. Ama şu son zamanlarda Anayasa'da yazmasına rağmen devletimiz artık belli bir mezhebin, belli bir inancın inanışını, belli bir inancın görüşlerini resmi bir müfredatmış gibi, resmi bir işmiş gibi okullara yazı yazmaya başladı. Bunlarla ilgili etkinlik yapmaya, çocukları bu etkinliklere katmaya başladı. Biz de buna laiklik ilkesinden dolayı karşı çıkıyoruz" dedi.

Uzun, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "AKP iktidarında her Milli Eğitim Bakanının müfredatı değiştirerek, eğitimi bugünlere kadar getirdiğini" söyledi. Uzun, şöyle konuştu:

"İşsiz bir ailenin çocuğu ramazan etkinliği adına hangi sofrayı paylaşacak?"

Yapılan etkinliklerde şöyle bir şey diyor. 'Evlerde ramazan etkinlikleri yapılması, ramazan köşeleri oluşturulması, akşam iftar yemeklerindeki sofraların paylaşılması' gibi istekler var. Zaten bizim ülkemizde bir gelir dağılımı eşitsizliği var. Sınıflardaki öğrenciler arasında böyle bir eşitsizlik var. Kimisinin velisi asgari ücretle geçiniyor. Kimisinin babası daha iyi gelirli. Şimdi düşünün asgari ücretle geçinen veya işsiz bir ailenin çocuğu ramazan etkinliği adında hangi sofrayı paylaşacak? Paylaşamayınca çocuk sınıfta diğer arkadaşlarının yanında mahcup olacak. Paylaşsa bu sefer arkadaşları tarafından sofrasındaki o koyamadıkları çocuğun günlük ihtiyacını karşılayamayacağı, diğer arkadaşlarının seviyesinde olmayan sofrasıyla ilgili belki dalga geçilecek, çocuğa baskı kurulacak. Biz bunlara karşı çıkıyoruz.

"Gönüllülük esasında katılmayanları fişleyecek misiniz?"

Gönüllülük esası ama gönüllülük esasında buna katılmayan çocukları, katılmayan öğretmenleri, katılmayan velileri fişleyecek misiniz? Ne yapacaksınız? Bir yere not mu ediyorsunuz? Bunun da baskısı var. Geçmiş süreçlerde, geçmiş dönemlerde uygulamaları var. Biz de sendika olarak, 'Herkesin dini kendisine, insanlar ailesinde, neye inanmak istiyorsa, dinini nasıl yaşamak istiyorsa buna kimse karışamaz' diyoruz. 'Ne devlet karışır, ne millet karışır, ne öğretmen karışır' diyoruz. Ama devlet de öğrencisinin dinine karışmamalı. Herkes dinini ailesinde istediği gibi yaşamalı diyoruz."