Sinop'tan Ankara'da Eylem Yapan Öğretmenlere Destek

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Eğitim-Sen Sinop Şube Başkanı Musa Uzun, Ankara'da eylem yapan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri ile mülakat mağduru öğretmenlere yönelik polis müdahalesine tepki göstererek, "Hak arayan öğretmenler yalnız değildir. Mülakat mağduru meslektaşlarımızın yanındayız. Sendikal mücadele suç değildir" ifadelerini kullandı.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Sinop Şubesi üyelerince yapılan basın açıklamasıyla Ankara'da eylem yapan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri ile mülakat mağduru öğretmenlere destek mesajı verildi.

Basın açıklamasında konuşan Eğitim-Sen Sinop Şube Başkanı Musa Uzun, özel sektörde çalışan öğretmenlerin güvenceli çalışma, insanca yaşayabilecek ücret, taban maaş ve özlük hakları talep ettiğini, mülakat mağduru öğretmenlerin ise yıllardır emek vererek kazandıkları haklarının teslim edilmesi gerektiğini bildirdi.

Uzun, öğretmenlerin taleplerine çözüm üretilmesi gerekirken polis müdahalesiyle karşı karşıya bırakılmasına tepki gösterdi. Ankara'daki eylemlere yönelik müdahalelerde çok sayıda öğretmenin gözaltına alındığını kaydeden Uzun, öğretmenlerin darp, ters kelepçe, biber gazı ve abluka uygulamalarıyla karşılaştığını söyledi.

"ÖZEL OKULLARDA KURALSIZ VE GÜVENCESİZ ÇALIŞMA DÜZENİ YAYGINLAŞTI"

Türkiye'de eğitim alanında yaşanan sorunların münferit olmadığını belirten Uzun, kamusal eğitimin tasfiyesi, özel okullarda kuralsız ve güvencesiz çalışma düzeninin yaygınlaşması, atama bekleyen öğretmenlerin mülakat yoluyla elenmesi, ücretli öğretmenlik uygulamaları ve eğitim emekçilerinin yoksulluk sınırının altında yaşamaya zorlanmasının aynı politikaların sonucu olduğunu savundu.

Uzun, öğretmenlerin susturulmasının eğitim sistemindeki sorunları çözmeyeceğini ifade ederek, mülakat mağduru öğretmenlerin haklarının teslim edilmesini, özel sektörde çalışan öğretmenler için taban maaş hakkının güvence altına alınmasını, eğitim emekçilerinin güvenceli çalışma ve insanca yaşam taleplerinin karşılanmasını istedi.

"HAK ARAYAN ÖĞRETMENLER YALNIZ DEĞİLDİR"

Hak arama mücadelesine yönelik polis müdahaleleri ile gözaltı uygulamalarının sona erdirilmesi ve sendikal faaliyetleri engellemeye yönelik uygulamalardan vazgeçilmesi çağrısında bulunan Uzun, "Öğretmenlerin karşısına barikat değil çözüm iradesi konulmalıdır. Eğitim emekçilerinin emeği, mesleği ve geleceği polis müdahalesiyle bastırılamaz. Hak arayan öğretmenler yalnız değildir. Mülakat mağduru meslektaşlarımızın yanındayız. Sendikal mücadele suç değildir" şeklinde konuştu.

Açıklamaya, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz de katıldı.