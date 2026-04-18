Eğitim Sen'den Şiddete Tepki Eylemi

18.04.2026 10:06
Tokat'ta Eğitim Sen, okullardaki şiddeti protesto etti, Bakan Tekin'i istifaya çağırdı.

(TOKAT) - Haber:  Savaş KALKAN

Eğitim Sen Tokat Şubesi, son dönemde okullarda artan şiddet olaylarına ve can kayıplarına tepki göstermek amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde oturma eylemi yaptı. Sendika üyeleri, eğitimde şiddetin sistematik hale geldiğini vurgulayarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i istifaya çağırdı.

Şanlıurfa Siverek ve Kahramanmaraş'ta eğitim emekçileri ile öğrencilerin hayatını kaybettiği saldırıların ardından yükselen tepkiler sokağa taştı. Tokat'ta bir araya gelen Eğitim Sen üyeleri, "Okullarda ölmek istemiyoruz" sloganlarıyla güvenlik zafiyetine ve eğitim politikalarına tepki gösterdi.

Grup adına basın açıklamasını yapan Eğitim Sen Tokat Şube Başkanı Ercan Özel, okulların güvenli alanlar olmaktan çıkıp şiddet mekanlarına dönüştüğünü belirtti. Siverek ve Kahramanmaraş'taki saldırıları hatırlatan Özel, "Bir eğitim emekçisi ve çok sayıda öğrencimizi kaybettik. Eğer gerekli tedbirler alınsaydı bu saldırılar engellenebilirdi. Yaşananlar münferit değil, politiktir. Son bir yılda can kaybıyla sonuçlanan en az beş vaka yaşandı. Bu durum sistemin bir sonucudur" dedi.

Şiddetin toplumsal kutuplaşma, yoksulluk ve umutsuzluktan beslendiğini belirten Özel, 14-16 yaşındaki çocukların suç failine dönüşmesinden siyasi iktidarın sorumlu olduğunu öne sürdü. Özel, eğitim sisteminin bilimsel ve laik temelden uzaklaştırılmasının güvenliği zayıflattığını belirterek, "Yitip giden canların baş sorumlusu, eğitim alanını ideolojik saldırılarla tahrip eden Milli Eğitim Bakanlığıdır" dedi.

İstifa çağrısı ve oturma eylemi...

Eğitimcilerin ve öğrencilerin okula giderken can korkusu taşıdığını ifade eden sendika üyeleri, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in toplumsal bir özür dileyerek görevinden ayrılması gerektiğini savundu. Açıklamada, "İdari yapıda liyakat yerine sadakatin esas alınması mekanizmaları zayıflattı.  Okullardaki ağır güvenlik ihlalleri görmezden geliniyor. Şiddet kalıcı olarak son bulana ve sorumlular hesap verene kadar alan terk edilmeyecek" denildi.

Basın açıklamasının ardından "Okullarda ölmek istemiyoruz", "Yusuf Tekin istifa" ve "Şiddete hayır" sloganları atan grup, bir süre oturma eylemi yaptıktan sonra polis gözetiminde olaysız bir şekilde dağıldı.

Kaynak: ANKA

Aşk acısından sokaklara düştü Rıza Tamer’in kimsesizler evinden şöhrete çıkan hayatı Aşk acısından sokaklara düştü! Rıza Tamer'in kimsesizler evinden şöhrete çıkan hayatı
Mide bulandıran olay: Ağıla giren kişiyi kameradan izleyip gördükleri karşısında şoke oldu Mide bulandıran olay: Ağıla giren kişiyi kameradan izleyip gördükleri karşısında şoke oldu
Şarkıcı Rıza Tamer Şişman’ın ölümü şüpheli bulundu Şarkıcı Rıza Tamer Şişman'ın ölümü şüpheli bulundu
Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce gittiği hastaneye ait kayıtlar silinmiş Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce gittiği hastaneye ait kayıtlar silinmiş
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu
Antalya Diplomasi Forumu’nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı

10:48
Duruşmaya damga vuran sözler: Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de...
Duruşmaya damga vuran sözler: Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de...
10:07
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek
09:16
ABD ile İran arasındaki yeni müzakereler pazartesi günü İslamabad’da yapılacak
ABD ile İran arasındaki yeni müzakereler pazartesi günü İslamabad'da yapılacak
08:32
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8’e yükseldi Aralarında eski erkek arkadaşı da var
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8'e yükseldi! Aralarında eski erkek arkadaşı da var
08:27
Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı
Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu! Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı
08:04
Ataşehir Belediyesi’ne operasyon Gözaltına alınan 18 kişiden 5’i sağlık kontrolünden geçirildi
Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Gözaltına alınan 18 kişiden 5'i sağlık kontrolünden geçirildi
