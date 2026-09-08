Eğitim-Sen Eskişehir: MEB'in kıyafet dayatmasına okul sorunlarıyla yanıt verdik - Son Dakika
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Eğitim-Sen Eskişehir: MEB'in kıyafet dayatmasına okul sorunlarıyla yanıt verdik

Eğitim-Sen Eskişehir: MEB\'in kıyafet dayatmasına okul sorunlarıyla yanıt verdik
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Eğitim-Sen Eskişehir Şube Başkanı Özkan Demirkol, MEB'in öğretmenlere yönelik kıyafet düzenlemesini eleştirerek, "Bakılması gereken yer öğretmenlerin giysileri değil, okulların fiziki koşulları" dedi. Sendika, dayatmaya karşı hukuki girişimlerde bulunacağını ve özgür kılık kıyafet eylemini sürdüreceğini açıkladı.

Haber: Meltem KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - Eğitim-Sen Eskişehir Şube Başkanı Özkan Demirkol, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) öğretmenlere yönelik kıyafet düzenlemesine, "Eğitimde nitelik aranıyorsa bakılması gereken yer öğretmenlerin giysileri değil, okulların fiziki koşulları ve çökertilen eğitim sistemidir" sözleriyle tepki gösterdi.

Eğitim-Sen Eskişehir Şube Başkanı Özkan Demirkol, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğretmenlerin giysilerine yönelik 81 ile gönderilen yazıyı eleştirdi.

MEB'in gerçek sorunlara yönelmek yerine yönünü öğretmenlerin bedenlerine, yaşam tarzlarına çevirdiğini savunan Demirkol, kıyafet uygulamasını dayatma olarak nitelendirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sorular yönelten Demirkol, "Okullarda bir tost dahi alamayan çocukların beslenme sorununu çözemeyen bakanlık, bu önlük bütçelerini hangi kaynakla karşılayacaktır? Eğitimde nitelik aranıyorsa bakılması gereken yer öğretmenlerin giysileri değil, okulların fiziki koşulları ve çökertilen eğitim sistemidir" dedi.

"DAYATMAYI İTİBAR OLARAK SUNMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Demirkol, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen genelge ve ardından yayımlanan "Öğretmen Önlüğü Standartları Kılavuzu" bakanlığın eğitimdeki yapısal krizleri çözmek yerine yönünü yine öğretmenlerin kılık kıyafetine, bedenlerine ve yaşam tarzlarına çevirdiğini açıkça göstermektedir. Sayın Bakan'ın kameralar karşısına geçerek bu dayatmayı bir itibar koruma tedbiri ve hatırlatma olarak şirin gösterme çabaları, gerçeği örtbas etmeye yetmemektedir. Okulların temizlik, hijyen, bina yenileme gibi onlarca sorunları varken, tasarruf tedbirleri adı altında öğretmenlerin hakları gasp edilirken ve öğrencilerimiz okula aç gidip gelirken, çocuk işçiliğini meşrulaştıran MESEM'ler yoluyla onlarca çocuğumuz tacizlere, istismara uğrayıp, küçücük yaşta iş cinayetleriyle hayatlarını kaybederken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın asli işini bırakıp öğretmenlerin kaç cepli, hangi kumaştan önlük giyeceğinin peşine düşmesi anlaşılmaz bir tutumdur."

"ÖZGÜR KILIK KIYAFET EYLEMİMİZİN ARKASINDAYIZ"

"Eğitim Sen olarak yıllardır sürdürdüğümüz özgür kılık kıyafet eylemimizin arkasındayız" diyen Demirkol, "Uluslararası anlaşmalar, anayasal haklar ve Danıştay kararları sonucu sendikal eylem ve etkinliklere katılmak kısıtlanamaz, Bu doğrultuda yasalardan kaynaklanan sendikal eylem ve etkinliklere katılmak için öncesinden izin alma, dilekçe verme ve bildirim yapma gibi bir zorunluluk yoktur. Bu şekilde dayatmalarda bulunan ilgililer hakkında sendikal örgütlenme ve hakları engelledikleri için hukuki girişimlerde bulunacağımızı bildiririz. Bakanlığın yapay gündemlerle eğitimi gericileştirme ve otoriterleştirme hamlelerine karşı meydanları da sınıfları da terk etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Eğitim-Sen Eskişehir: MEB'in kıyafet dayatmasına okul sorunlarıyla yanıt verdik - Son Dakika

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