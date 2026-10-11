Eğitim Sen Gaziantep Kadın Meclisi, MESEM'e karşı çocukların yeri okullardır dedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eğitim Sen Gaziantep Kadın Meclisi, MESEM'e karşı çocukların yeri okullardır dedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eğitim Sen Gaziantep Kadın Meclisi, MESEM\'e karşı çocukların yeri okullardır dedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğitim Sen Gaziantep Kadın Meclisi, 11 Ekim Kız Çocukları Günü'nde kız çocuklarının şiddet, istismar, çocuk işçiliği ve zorla evliliklerle hak ihlaline uğradığını belirtti. Meclis, MESEM'e çocuk emeği nedeniyle tepki göstererek 'Çocukların yeri işyerleri değil, okullardır' dedi.

(GAZİANTEP) - Eğitim Sen Gaziantep Kadın Meclisi, kız çocuklarının yoksulluk, şiddet, istismar, çocuk işçiliği ve erken yaşta zorla evlilikler nedeniyle hak ihlalleriyle karşı karşıya kaldığını belirterek, "Çocukların yeri işyerleri değil, okullardır" açıklamasını yaptı.

Eğitim Sen Gaziantep Şube Kadın Sekreteri Gül Fidan Özpolat, Eğitim Sen Gaziantep Kadın Meclisi adına 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Özpolat, dünya genelinde otoriterleşmenin, savaşların ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin derinleştiğine dikkat çekerek; Filistin, Sudan ve Afganistan başta olmak üzere çatışma ve ağır hak ihlallerinin yaşandığı bölgelerde kız çocuklarının yaşamlarının tehdit altında olduğunu ifade etti.

"Hiçbir savaş, hiçbir siyasal iktidar, hiçbir dinsel ya da geleneksel gerekçe, kız çocuklarının temel haklarının ellerinden alınmasını meşrulaştıramaz" diyen Özpolat, Türkiye'de de kız çocuklarının yoksulluk, çocuk işçiliği, erken yaşta ve zorla evlilikler, şiddet, istismar ve ayrımcılık nedeniyle hak kayıpları, ekonomik kriz ve kamusal sosyal desteklerin yetersizliğinin kız çocuklarının eğitimden uzaklaşma riskini artırdığını ifade etti.

"EĞİTİM HAKKI KESİNTİSİZ GÜVENCE ALTINA ALINMALI"

Kız çocuklarının eğitim hakkının yalnızca okula kayıtlı olmalarıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Özpolat, her çocuğun nitelikli, kamusal, bilimsel, laik, anadilinde ve toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alan eğitime kesintisiz erişebilmesi gerektiğini belirtti.

Eğitim politikalarında toplumsal cinsiyet eşitliğinin dışlanmasını ve karma eğitimi tartışmaya açan yaklaşımları eleştiren Özpolat, eğitim sisteminin kız çocuklarını geleneksel toplumsal cinsiyet rollerine mahküm etmek yerine özgür düşünmelerini, yeteneklerini geliştirmelerini ve kendi geleceklerini belirlemelerini sağlayacak şekilde yapılandırılması gerektiğini kaydetti.

"ÇOCUKLARIN YERİ İŞYERLERİ DEĞİL, OKULLARDIR"

Çocuk işçiliği ve Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) üzerinden çocuk emeğinin yaygınlaştırılmasına tepki gösteren Özpolat, eğitim çağındaki çocukların ucuz iş gücü olarak görülmesinin kabul edilemeyeceğini belirtti.

Özpolat, "Çocuk yaşta ve zorla evliliklerin, çocuk işçiliğinin, istismarın ve şiddetin önlenmesi; kız çocuklarının eğitimden kopmasının engellenmesi için kamusal, bütünlüklü ve hak temelli sosyal politikalar hayata geçirilmelidir. Çocukların yeri işyerleri değil, okullardır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
GaziantepEğitimÇocukKadınYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmara’daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar Marmara'daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar
Türkiye’nin ünlü market zinciri fon mağduru çıktı Türkiye'nin ünlü market zinciri fon mağduru çıktı
Trafik cezası sonrası intihara kalkıştı İkna etmeye çalışan kişinin sözleri şaşırttı Trafik cezası sonrası intihara kalkıştı! İkna etmeye çalışan kişinin sözleri şaşırttı
187 milyarlık fon vurgununda hesap zamanı Ünlü isim de listede 187 milyarlık fon vurgununda hesap zamanı! Ünlü isim de listede
DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığını destekleyecek mi Çandar 4 şart saydı DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığını destekleyecek mi? Çandar 4 şart saydı
Cenazedeki dekoltesi eleştirilmişti İpek Tanrıyar’dan açıklama geldi Cenazedeki dekoltesi eleştirilmişti! İpek Tanrıyar’dan açıklama geldi
Aliyev geri adım atmıyor Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle Aliyev geri adım atmıyor! Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle
20 yıllık kayıp dosyasında korkunç gerçek yapılan kazıyla ortaya çıktı 2 oğlu tutuklandı 20 yıllık kayıp dosyasında korkunç gerçek yapılan kazıyla ortaya çıktı! 2 oğlu tutuklandı
Manisa’da katliam gibi kaza Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 11 ölü, 27 yaralı Manisa’da katliam gibi kaza! Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 11 ölü, 27 yaralı
17:09
Ünlü futbolcudan Kayseri şehri için olay sözler: Herkes sizi dolandırmaya çalışıyor
Ünlü futbolcudan Kayseri şehri için olay sözler: Herkes sizi dolandırmaya çalışıyor
16:59
Bakan Gürlek 8 aylık bilançoyu açıkladı: 7 bin 818 operasyonda 32 bin 882 şüpheli tutuklandı
Bakan Gürlek 8 aylık bilançoyu açıkladı: 7 bin 818 operasyonda 32 bin 882 şüpheli tutuklandı
16:45
Güne damga vuran iddia Arda Turan İstanbul’a geldi, TFF ile görüşecek
Güne damga vuran iddia! Arda Turan İstanbul'a geldi, TFF ile görüşecek
16:31
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Bir askerimiz şehit
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Bir askerimiz şehit
16:21
MHP konvoyunda kaza Milletvekili Zuhal Karakoç yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti
MHP konvoyunda kaza! Milletvekili Zuhal Karakoç yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti
16:20
Görenler gözlerine inanamıyor İlk yarısı 0-0 biten maçın skoru 6-5
Görenler gözlerine inanamıyor! İlk yarısı 0-0 biten maçın skoru 6-5
15:49
İkiz gibiler Eren Elmalı ve Carlos Alcaraz arasında dikkat çeken benzerlik
İkiz gibiler! Eren Elmalı ve Carlos Alcaraz arasında dikkat çeken benzerlik
15:49
Suudi Arabistan’dan ağır misilleme 12 kişinin öldüğü saldırıya yanıt gecikmedi
Suudi Arabistan'dan ağır misilleme! 12 kişinin öldüğü saldırıya yanıt gecikmedi
15:36
Türk iş insanının lüks villasına silahlı baskın 54 milyonunu çaldılar
Türk iş insanının lüks villasına silahlı baskın! 54 milyonunu çaldılar
14:58
11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı Otobüsün son görüntüleri kamerada
11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı! Otobüsün son görüntüleri kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 17:28:35. #.0.3#
SON DAKİKA: Eğitim Sen Gaziantep Kadın Meclisi, MESEM'e karşı çocukların yeri okullardır dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei