Eğitim Umut Olmaktan Çıktı

Haber: Meltem KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - Tüm Öğrenci Velileri Dayanışma Derneği Eskişehir Şube Başkanı Faik Alkan, geçen hafta sonu yapılan LGS'ye 264 bin öğrencinin kayıt yaptırmamasına ilişkin "Artık eğitim bir umut olmaktan çıktı. Eğitimle insanların sınıf atlama, bir yere gelebilme hayatını, idame ettirebilme düşüncesi ne yazık ki bitti" dedi.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 13 Haziran günü gerçekleştirilen merkezi sınavına 1 milyon 22 bin 658 aday katılırken, 264 bin öğrencinin sınava başvurmadığı öğrenildi. Tüm Öğrenci Velileri Dayanışma Derneği (ÖVDER) Eskişehir Şube Başkanı Faik Alkan, eğitimin umut olmaktan çıktığını söyledi.

Çocukların hane bütçesine katkı sağlamak için eğitimi değil, sanayide çalışmayı tercih etmeye başladığını söyleyen Alkan, 264 bin öğrencinin LGS'ye kayıt yaptırmamasına ilişkin ise "O sayının yüksekliği bizim de dikkatimizi çekti ama şöyle bir tahlil yapmak herhalde yanlış olmaz, çünkü aynı şey üniversite için de geçerli, YKS için de geçerli. Artık eğitim bir umut olmaktan çıktı. Eğitimle insanların sınıf atlama, bir yere gelebilme hayatını, idame ettirebilme düşüncesi ne yazık ki bitti. Umut biti daha doğrusu bu anlamda. Dolayısıyla LGS ve YKS'deki sayılar bizi çok yanıltmıyor. Tam tersi bir duruma bakmak lazım orada. LGS'ye girmeyen öğrenciler nerede? Nerede şu an istihdam ediliyorlar veya ne yapıyorlar çok çok önemli. Bizim elimizde hem TÜİK'in açıkladığı rakamlar hem sahadan gözlemlediğimiz bir durumun analizi var. O da şu: Çocuklar aile bütçelerine katkı sunabilmek için şu anda organize sanayide veya hizmet sektörü içinde istihdam gücünü oluşturuyorlar. Biraz da bunun yansıması olduğunu düşünüyoruz" değerlendirmede bulundu.

"BU ÜLKEDE EN ZOR DURUMU VELİLER YAŞIYOR"

Okullara yemekhanenin olmaması nedeniyle oluşan soruna dikkat çeken Alkan, şunları söyledi:

"Şu anda bu ülkede en zor durumu veliler yaşıyor. Nerdeyse her hane halkına baktığımız zaman bir gözyaşı, bir hayal kırıklığı hakim. Çocuklarımızın test sınavıyla gerçekliğini, zekasını ölçmek, yarınını belirlemek o da ayrı bir tartışma pedagoji açıdan ama şunu biz rahatlıkla söyleyebiliriz: Eskişehir eğitim ortamına baktığımız zaman nitelikli okulları kenara koyduğumuzda okullarımızın üç beş aşağı birbirine eş değerde olduğunu görüyoruz. Özellikle merkezi okullarımızın. Burada velilere en çok şu çağrıyı yapıyoruz, eve en yakın olan Anadolu lisesini tercih edin. Çünkü çocukların en temel sorunlarından bir tanesi bugün okullarda beslenme sorunu. Ne yazık ki hiçbir okulumuzda doğru düzgün yemekhane yok. Tabii ki olan okullarımızda da yemek ücretleri çok yüksek. Artık bir tostun bile 100-120 lira arasında satıldığı bir kentte yaşıyoruz. Telafisi olmayan bir sınav LGS. Biz şu anda mevcut ortama baktığımızda bu sınavın acilen kaldırılması gerekiyor."