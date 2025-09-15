Eğitim Yılı Açılışı Gölpazarı\'nda Coşkuyla Kutlandı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla düzenlenen programda Kaymakam Feyza Nur Kılıç öğrencilerle ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla gerçekleştirilen programda öğrenci ve öğretmenlerin heyecanına ortak olan Kaymakam Kılıç, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti ve geleceğe dair hedeflerini dinledi.

Kaymakam Kılıç, "Sevgili öğrencilerimiz; merakla öğrenmeye, azimle çalışmaya ve hayallerinizin peşinden koşmaya devam edin. Sizlerin başarısı, sadece ailelerinizin değil; öğretmenlerinizin, ilçemizin ve ülkemizin de gurur kaynağı olacaktır. Geleceğimiz sizlerin ellerinde şekillenecektir" dedi. - BİLECİK