Eğitimci Yazar Halit Ertuğrul'dan öğrencilere konferans - Son Dakika

Eğitimci Yazar Halit Ertuğrul'dan öğrencilere konferans

BİTLİS Bitlis'in Tatvan Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında eğitimci yazar Halit Ertuğrul Tatvan'da öğrencilere "Aile ve Gençlik Eğitimi" konulu konferans verdi.

Tatvan Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen konferans iki seans olarak düzenlendi. Yüzlerce öğrencinin katıldığı konferansta eğitimci yazar Halit Ertuğrul öğrencilere arkadaş seçmenin önemine değindi. Eğitimci yazar Ertuğrul, arkadaşın önemi, başarı için hedefin büyüklüğü, başarısızlığın temelinde mazeret üretimi, başarı için büyük hedefler konulması gerektiğini ve bu hedeflere ulaşmak için gayret gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Öğrencilere nasıl ders dinlemeleri gerektiği hakkında bilgiler veren Ertuğrul, hayatta başarıyı yakalamanın sırrının öğrencilik sıralarında başladığını söyledi. Bir öğrencinin doğru çalışma metotları ile başarıyı yakalayacağını belirten Ertuğrul, doğru çalışma metotları yerine getirilirse başarı kendiliğinden geleceğini ifade etti. Ertuğrul, konferans sonunda öğrencilerle bir süre sohbet ederek Tatvan Belediyesi'nin hediyesi olarak kitaplarını imzalayarak öğrencilere dağıttı.