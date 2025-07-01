Eğitimciler 'Atatürk'ün Etik Mirası' kitabı ile buluştu - Son Dakika
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Eğitimciler 'Atatürk'ün Etik Mirası' kitabı ile buluştu

Eğitimciler \'Atatürk\'ün Etik Mirası\' kitabı ile buluştu
01.07.2025 15:19
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Efeler'de yıl sonu toplantısında eğitimcilere 'Atatürk'ün Etik Mirası' kitabı hediye edildi.

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan ev sahipliğinde gerçekleştirilen yıl sonu değerlendirme toplantısında, eğitimcilere 'Atatürk'ün Etik Mirası' isimli kitabı hediye edildi.

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı'nın tamamlanması vesilesiyle bir yıl sonu değerlendirme toplantısı düzenledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, eğitim yöneticilerine Prof. Dr. Hikmet Özdemir tarafından yazılan "Atatürk'ün Etik Mirası" adlı kitap hediye edildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, geride bırakılan eğitim yılının sıradan bir dönem olmadığını, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" doğrultusunda önemli adımların atıldığı bir yıl olduğunu vurguladı. Müdür Özcan, konuşmasında eğitim yöneticilerinin bu süreçteki merkezi rolüne dikkat çekti.

Müdür Özcan konuşmasının devamında "Türkiye Yüzyılı, bir medeniyet ülküsüdür. ve bu ülkünün merkezinde eğitim, eğitimin merkezinde ise bizler, siz değerli yöneticiler yer almaktasınız. Maarif Modeli, sadece bir müfredat değişikliği değil, aynı zamanda bireyin zihinsel, duygusal ve ahlaki yönden bütüncül olarak gelişmesini hedefleyen bir paradigma değişimidir. Bu değişim, sizlerin güçlü iradesi ve sahadaki uygulama kararlılığıyla anlam kazanmıştır" ifadelerine yer verdi.

Yıl sonu değerlendirmesi yapılan toplantı sonunda Özcan, yöneticilere özverili çalışmaları için teşekkür ederek yönetim anlayışlarını adalet, şeffaflık ve liyakat ekseninde sürdüreceklerini belirtti.

Konuşmaların ardından Müdür Hakan Özcan, şube müdürleri ve okul yöneticilerine Prof. Dr. Hikmet Özdemir'in kaleme aldığı "Atatürk'ün Etik Mirası" adlı eseri takdim etti. Kitabın, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Bilim Akademisi tarafından yürütülen "Yöneticiler Okuyor" projesi kapsamında sunulduğu belirtildi. Kitapların içinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan tarafından eğitim liderlerine özel olarak yazılmış bir mektup da yer aldı. Mektupta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "İnsanlar daima yüksek, temiz, kutsal amaçlara yürümelidirler. Bu hareket şeklidir ki insan olanın vicdanını, beynini ve bütün insani kavramını tatmin eder. Bu şekilde yürüyenler, ne kadar büyük özveride bulunurlarsa yükselirler ve bu hareket şekli kesinlikle açık olur. Çünkü alnı açık, beyni açık, kalp ve vicdanı açık insanlar tarafından yönetilen toplumlar, ancak bu anlamda hareketlerin izleyicisi olurlar" sözlerine yer veren Müdür Özcan, etik liderliğin önemine dikkat çekti. Mektupta ayrıca, okul yöneticilerinin bu kitabı okuyarak Atatürk'ün etik mirasını özümsemelerinin, yalnızca geçmişe bir saygı değil, aynı zamanda geleceğe yön verme sorumluluğu olduğu ve etik liderliğin güçlü bir Türkiye'nin anahtarı olduğu vurgulandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eğitimciler 'Atatürk'ün Etik Mirası' kitabı ile buluştu - Son Dakika

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