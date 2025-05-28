Eğitimcilerden BİLSEM Müdürüne Tepki - Son Dakika
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Eğitimcilerden BİLSEM Müdürüne Tepki

Eğitimcilerden BİLSEM Müdürüne Tepki
28.05.2025 19:10
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Eğitim Gücü Sen, İzmit BİLSEM müdürüne 13 ceza verilmesine rağmen görevde kalmasına karşı çıktı.

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitimin Gücü Sen), Kocaeli'deki İzmit Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) müdürünün yürütülen soruşturmada 13 ceza almasına rağmen görevden alınmamasına tepki gösterdi.

Eğitim Gücü Sen Kocaeli İl Temsilcisi Melek Candemir, İzmit BİLSEM müdürü ile ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Candemir, hukuksuzluklara karşı sessiz kalmayacaklarını ve eğitimcilerin haklarını koruma mücadelesinde kararlılıkla ilerleyeceklerini vurguladı. Eğitim Gücü Sen olarak hukuksuz her uygulamanın karşısında ve eğitimcilerin yanında olduklarını belirten Candemir, "Geçen sene mayıs ayında üyemizin şikayetiyle başlayan soruşturma süreci, aradan geçen bir yılın sonunda hassas bir soruşturma sürecinde sabit delil ve evraklarla sunulan şikayet dosyası ve mağdurların da ifadeleri alınarak ilgili yöneticiye teklif edilen 13 ceza ile tamamlanmıştır. Bölgemizde yürütülen ve yöneticilik gibi önemli bir görevin olağan akışının dışında bir durum olarak kayıtlara geçen soruşturma dosyasında tüm delil ve evrakların incelenmesi sonucu ilgili yöneticinin 13 ceza aldığı tespit edilmiştir. Ancak idari cezaların uygulanmaması ve yöneticinin görevine devam etmesi sürecini esefle takip ediyoruz" dedi.

"Kamu vicdanını yaralayan kararlar alınmıştır"

Candemir, son 3 ayda ilgili soruşturma dosyasıyla ilgili hukuksuz girişimler olduğunu iddia ederek, "Soruşturma tarafı olan yöneticinin sendika aracılığıyla kamuoyunu nasıl manipüle ettiğini yakından izliyoruz. Kamu vicdanını yaralayan kararlar alınmıştır. Birden fazla kişinin mağdur olduğu bir dosyada iddiaların asılsız olduğunu düşünmek, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir eylemdir. İl Teftiş Kurulunun bu süreçte zorbalığa maruz kaldığı haberlerde yer almış, il müfettişlerinin kapsamlı inceleme ve soruşturma sonucu verdikleri kararlara yönelik itibarsızlaştırma girişimlerini kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Candemir'in açıklaması şöyle devam etti:

"Eğitim Gücü Sen olarak haklının yanında, zorbalığın karşısındayız. Süreçteki yöneticinin tüm yıldırma, bürokratik baskı ve iftira girişimlerine karşı duruşumuz nettir; haklının hakkını koruma hassasiyetimizden asla taviz vermeyeceğiz. Devletin makamlarını kendi çıkarlarına alet eden her türlü yapının karşısında durmaya devam edeceğiz. Ayrıca konuyla ilgili olarak hukuki süreci başlatacağımızı ve dosyayı yargıya taşıyacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz. Adaletin yerini bulması için hukuk yolları sonuna kadar kullanılacaktır." - ANKARA

Kaynak: İHA

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