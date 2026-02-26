Eğitimcilerden MEB'e Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eğitimcilerden MEB'e Tepki

26.02.2026 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da, meslek örgütleri MEB'in ramazan etkinlikleri genelgesine karşı laik eğitim vurgusu yaptı.

(SAMSUN)Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

Samsun'da, aralarında KESK, DİSK, TTB'nin de  bulunduğu meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda "ramazan ayı etkinlikleri" uygulanmasına ilişkin genelgesine tepki gösterdi. Ortak açıklamada, "Laikliği yok sayarak, yok ederek, okulları dini alanlara çevirmenize ve bir inancın okulları politik alana dönüştürülmesine sessiz kalmayacağız. Laik ve bilimsel eğitimi savunmaya devam edeceğiz" denildi.

Samsun'da, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Atatürkçü Düşünce Derneği ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği temsilcileri, ortak açıklama yaparak, Milli Eğitim Bakanlığı'nca okullara gönderilen ramazan etkinlikleri genelgesine tepki gösterdi.

Süleymaniye Geçidi'nde yağışlı havaya rağmen bir araya gelen emek ve meslek örgütleri adına hazırlanan ortak açıklama, Eğitim-Sen Samsun Şube Başkanı İbrahim Özkaptan tarafından okundu.

Okullarda dini içerikli etkinliklerin dayatıldığı, bunun laiklik ilkesine aykırı olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Siyasi iktidarın geçmişten bugüne sık sık başvurduğu insanları inanç üzerinden ayrıştırma ve kutuplaştırma politikalarının sonuncusu ve en tehlikelisi doğrudan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin aracılığıyla hayata geçirilmek istenmektedir. Eğitim kurumlarında tek bir dinin ibadetlerini merkeze alan etkinlikler planlamak, öğrencileri bu etkinliklere katılmaya zorlamak suçtur. Bu tür uygulama ve dayatmalar devletin tüm inançlar karşısında 'eşit ve tarafsız' olması gerektiği ilkesini ortadan kaldırmakta, Anayasa'da yer alan laiklik ilkesine temelden aykırılık teşkil etmektedir. MEB'in okullara gönderdiği talimatın uygulanması halinde okullarda öğrenciler oruç tutanlar ve tutmayanlar olarak ayrıştırılacak, oruç tutmayan öğrenciler dışlanacak ya da ötekileştirilecektir. MEB tarafından okullara gönderen ve haftalık olarak doldurulması istenen 'Ramazan Etkinlikleri İzleme Değerlendirme Formu' açık bir fişleme belgesidir."

"Laiklik ilkesine karşı işlenmiş ağır bir suç"

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 12 Şubat 2026 tarihli talimatı, sadece bir idari karar değil, Anayasa'nın 2. maddesinde yer alan laiklik ilkesine karşı işlenmiş ağır bir suçtur, Anayasayı kasten çiğneme suçu işlenmektedir. Hiçbir genelge, hiçbir talimat, hiçbir siyasi hedef Anayasa'dan üstün değildir. Bireyler arasında dini inanç üzerinden ayrımcılık yapılmasına karşı çıkanları 'din düşmanı', 'İslam düşmanı' ilan etmek isteyenlerin asıl amaçları bellidir. Eğitim kurumlarını ve çocukları siyasal olarak istismar ederek, toplumu bir kez daha 'tek din, tek mezhep' anlayışı üzerinden ayrıştırıp kutuplaştırmak isteyenler çok tehlikeli bir oyun oynamaktadırlar.

"Yusuf Tekin tarafından inançlar üzerinden kutuplaştırma, ayrıştırma yapılmakta"

Laikliğin varlığı, din ve mezhep farklılıkları üzerinden halkların, farklı inançtan ve mezhepten insanların birbiriyle çatışmalarına son vermek, her inancın kendisiyle ve diğer inançlarla eşit haklar temelinde ilişki kurmasını güvence altına almak açısından önemlidir. Halkımız, ramazan ayının da birleştirici, bütünleştirici değerini elbette bilir; bu değeri aile içinde ve sokakta kuşaklara 'yaşayarak' anlatır, aktarır. Tam tersine hükümet, yandaş basın ve Yusuf Tekin tarafından inançlar üzerinden kutuplaştırma, ayrıştırma yapılmaktadır. Daha kötüsü din istismarı yapılmakta. Sorun, Yusuf Tekin'in toplumu ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı ve parti politikalarına dönük çıkar odaklı 'siyasi' tutumudur. Zora dayalı, gönüllülük kapsamında bir inancın ritüellerini öğrenci, öğretmen ve idarecilere dayatmasıdır. Eğitim alanındaki tüm kararlar, hükümetin parti ve sermaye politikaları doğrultusunda eğitimci niteliği olmayan birkaç bürokratın tepeden inmeci anlayışıyla alınmaktadır. Günlük yaşamın her alanında okulda, iş yerinde, üniversitede, sokakta, farklı kimlik, inanç ve dünya görüşleri arasında ayırım yapanlar, siyasi amaçlarla açıkça kin ve düşmanlık tohumu ekenler amaçlarına asla ulaşamayacaklardır.

"Toplumu ayrıştırma, kutuplaştırma ve oy devşirme oyunlarınıza da asla gelmeyeceğiz"

İktidarın ve özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın inanç istismarı ve emek sömürüsü odaklı uygulama ve dayatmalarına toplumun hiçbir kesiminin destek vermeyeceğine inanıyoruz. Daha önce defalarca sahnelenen ve toplumda onarılması zor çatlaklar oluşmasına neden olan bu tür ayrıştırıcı ve kutuplaştırma temelli politika ve uygulamalara derhal son verilmelidir. Sizin din ve inançlar üzerinden toplumu ayrıştırma, kutuplaştırma ve oy devşirme oyunlarınıza da asla gelmeyeceğiz. Ancak diğer yandan laikliği yok sayarak, yok ederek, okulları dini alanlara çevirmenize ve bir inancın okulları politik alana dönüştürülmesine de sessiz kalmayacağız. Laik ve bilimsel eğitimi savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Sivil Toplum, Samsun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eğitimcilerden MEB'e Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu 6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu
Şehit pilotun vatan sevgisi çocukluktan geliyormuş Şehit pilotun vatan sevgisi çocukluktan geliyormuş
20 milyon TL’lik soygunda şoke eden plan deşifre oldu Şeytanın aklına gelmez 20 milyon TL'lik soygunda şoke eden plan deşifre oldu! Şeytanın aklına gelmez
Kurduğu cinayet planı 2 saatte patladı, soluğu cezaevinde aldı Kurduğu cinayet planı 2 saatte patladı, soluğu cezaevinde aldı
Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti
Takımın yarısı yok İşte Fenerbahçe’nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu Takımın yarısı yok! İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek

12:07
İlk kez paylaşıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı
İlk kez paylaşıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı?
12:02
MSB’den düşen F-16 uçağıyla ilgili açıklama Şehit pilot canını hiçe saymış
MSB'den düşen F-16 uçağıyla ilgili açıklama! Şehit pilot canını hiçe saymış
10:51
Okan Buruk’tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi
Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi
10:45
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum
10:40
Korkulan oldu Gökyüzü bir anda turuncuya döndü, bölge tahliye edildi
Korkulan oldu! Gökyüzü bir anda turuncuya döndü, bölge tahliye edildi
10:40
Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Muhtar ’’Ramazan’da olacak iş mi’’ deyip karakola koştu
Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Muhtar ''Ramazan'da olacak iş mi?'' deyip karakola koştu
10:18
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 12:23:55. #7.12#
SON DAKİKA: Eğitimcilerden MEB'e Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.