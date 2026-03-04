Eğitimde Şiddete Tepki: Beyaz Önlükler Bırakıldı

(HAKKARİ)- İstanbul Çekmeköy'deki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencisi tarafından öldürülen Fatmanur Çelik için Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde eylem yapıldı. Eğitimciler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önüne beyaz önlük bıraktı. Eğitim Sen Yüksekova Temsilcisi Mehmet Canan, "Bu önlükler yaklaşık iki yıl önce Yusuf Tekin tarafından Türkiye'de çalışan tüm eğitim emekçilerine gönderildi. Gelinen noktada bu önlük maalesef öğretmenlere kefen olmuştur" dedi.

İstanbul Çekmeköy'deki okulda, öğretmen Fatma Nur Çelik'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesi, bir başka öğretmen ile öğrencinin ise yaralanması Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de protesto edildi.

Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde düzenlenen açıklamaya Eğitim Sen'in yanı sıra Eğitim İş, Hakkari Barosu, İnsan Hakları Derneği (İHD) Hakkari Şubesi, Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) temsilcileri ile Yüksekova'daki sivil toplum kuruluşları ve oda başkanları katıldı. Açıklamada, İHD Hakkari Eş Başkanı Sibel Çapraz, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İrfan Sarı, Yüksekova Şoförler Odası Başkanı Selami Durna ve Hakkari Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Yiğit de yer aldı.

Basın açıklaması öncesinde, hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik'in daha önce seslendirdiği bir şarkı dinletildi. Açıklamayı okuyan Yüksekova Eğitim Sen Temsilcisi Mehmet Canan, şunları söyledi:

"Az önce sesini dinlediğimiz öğretmenimiz Fatma Nur Çelik maalesef dün bir saldırı sonucu hayatını kaybetti. Gün geçmiyor ki okullarımızda öğretmenlerimizin şiddet mağduru olduğu haberlerle karşılaşmayalım. Yaşananların bireysel bir öfke sonucu değil, eğitim sistemine sokulan politikalar nedeniyle meydana geldiğini biliyoruz. Dün İstanbul'da gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda iki meslektaşımız ve bir öğrenci yaralanmış, yaralanan arkadaşlarımızdan Fatmanur Çelik tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır."

Okullarda artan şiddet olaylarının münferit olmadığını savunan Canan, Milli Eğitim Bakanlığı'nı gerekli önlemleri almamakla eleştirdi. Canan, "Okullarda şiddeti önleyici destek mekanizmaları ciddi biçimde gözden geçirilmelidir. İhmali bulunanlar tespit edilmeli ve sorumlular hesap vermelidir. Somut ve kalıcı adımlar atılmadığı için şiddet ortamı giderek derinleşmiştir" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in görevden alınması için çağrı yapan Canan, öğretmenlere gönderilen beyaz önlüklere de değinerek açıklamasını şu cümlelerle tamamladı:

"Bu önlükler yaklaşık iki yıl önce Yusuf Tekin tarafından Türkiye'de çalışan tüm eğitim emekçilerine gönderildi. Gelinen noktada bu önlük maalesef öğretmenlere kefen olmuştur. Bu önlüğün artık kanlı olduğunu söylüyor ve Yusuf Tekin'e iade edilmek üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bırakıyoruz."

Açıklamaların ardından bir beyaz önlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün önüne bıraktı.