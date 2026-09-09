Eğitimden sanata, gastronomiden girişimciliğe her şey bu merkezde buluşacak

Kocaeli'de eğitim, kültür, sanat, gastronomi ve girişimcilik gibi farklı alanları aynı kampüste buluşturacak sosyal yaşam merkezinde çalışmalar hızla ilerliyor. 7 bloktan oluşan merkez, tamamlandığında kentin yeni sosyal ve kültürel yaşam alanı olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin fiziki gelişiminin yanı sıra sosyal ve kültürel hayatını da güçlendirecek yatırımları hayata geçiriyor. Bu anlayışla İzmit Eski İnterteks Fuar Alanı üzerinden inşa edilen sosyal yaşam merkezi, farklı ilgi alanlarına sahip vatandaşları aynı kampüste buluşturacak. Yaklaşık 17 bin metrekare inşaat alanına sahip ve 7 bloktan oluşan merkezde; konservatuvar, dil akademisi, kütüphane, gastronomi atölyeleri, girişimcilik merkezi, doğal yaşam müzesi, dijital yayın stüdyoları ve sivil toplum merkezleri gibi birçok farklı fonksiyon yer alacak.

İç imalatlarda çalışmalar hızlandı

Projenin farklı bloklarında imalatlar eş zamanlı sürdürülüyor. Konservatuvar binasında alçı sıva çalışmaları devam ederken, girişimcilik binasında alçıpan asma tavan imalatı tamamlandı. Binada mekanik tesisat çalışmalarında da ilerleme kaydediliyor. Gastronomi binasında mekanik tesisat imalatları sürerken asma tavan çalışmalarına başlandı. Binadaki cam montajları da devam ediyor. Dil akademisinde ise asma tavan imalatına başlanırken mekanik tesisat çalışmaları sürdürülüyor.

Dış cephe ve teknik imalatlar sürüyor

Merkezin etaplarında dış cephe çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Etap-3'te dış cephe imalatlarının yanı sıra kompakt panel ve kenet alın kaplama çalışmaları, alüminyum doğrama ve cam montajları gerçekleştiriliyor. Etap-4'te ise dış cephe imalatlarıyla birlikte havalandırma ve yangın imalatları sürdürülüyor. Nizamiye binasında duvar seramiği çalışmaları devam ederken, çevre düzenlemeleri kapsamında bordür imalatları da yapılıyor. Merkezin teknik altyapısında ise elektrik altyapı imalatları sürüyor.

Her yaştan vatandaşa hitap edecek

Sosyal yaşam merkezinin tamamlanmasıyla Kocaelililer; eğitim, kültür, sanat, gastronomi, girişimcilik ve sosyal faaliyetleri bir arada bulabilecekleri yeni bir yaşam alanına kavuşacak. Çocuklardan gençlere, yetişkinlerden farklı ilgi alanlarına sahip vatandaşlara kadar geniş kesime hitap etmesi planlanan merkez; sosyalleşme, yeni beceriler kazanma ve kişisel gelişim açısından da önemli imkanlar sunacak.

Kentin sosyal ve kültürel hayatına yeni soluk

Kocaeli'nin fiziksel gelişiminin yanında sosyal ve kültürel açıdan da güçlenmesine katkı sağlaması hedeflenen sosyal yaşam merkezi, farklı fonksiyonları tek bir kampüste buluşturmasıyla öne çıkıyor. Tamamlandığında kentin yaşam kalitesine katkı sunması beklenen merkez; eğitim, kültür, sanat ve sosyal faaliyetlerin buluştuğu önemli bir yaşam alanı olarak Kocaeli'nin sosyal hayatına yeni bir hareketlilik kazandıracak.