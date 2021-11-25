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EGO, Çankaya muhtarlarına 'Kızılay-Dikmen Metro Hattı' projesini anlattı - Son Dakika

EGO, Çankaya muhtarlarına 'Kızılay-Dikmen Metro Hattı' projesini anlattı

25.11.2021 10:58

EGO, Çankaya muhtarlarına 'Kızılay-Dikmen Metro Hattı' projesini anlattıDikmen Metro Hattı Projesi"ni anlattı.

EGO, Çankaya muhtarlarına 'Kızılay-Dikmen Metro Hattı' projesini anlattı

ANKARA EGO Genel Müdürlüğü, Çankaya ilçesi bölge muhtarları ile semt derneklerinin temsilcilerine "Kızılay-Dikmen Metro Hattı Projesi"ni anlattı.

EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş'ın başkanlığındaki bilgilendirme toplantısında hattın ekonomik fizibilitesi, yolcu kapasitesi, yatırımın kentsel bütünleşmeye katkısı ve Ulaştırma Bakanlığı projelendirmelerinde yer alıp almadığı konuları masaya yatırıldı. Muhtarların ve semt derneklerinin görüşlerinin alındığı toplantıda Kızılay-Dikmen Metro Hattı Projesi detayları hakkında bilgi veren Alkaş, şöyle konuştu:

"Kısıtlı kaynakların rasyonel kullanımı ilkesi çerçevesinde belediyemiz kaynaklarının verimli kullanılabilmesi ve doğru yatırım kararlarının alınabilmesi için Dikmen Metrosu'na ilişkin istişare toplantıları düzenleyeceğiz. Bugün bir başlangıç yaptık ve bu süreç devam edecek. Muhtarlardan gelen görüş ve önerileri dikkate alacağız, şehir plancıları, bilim insanları ve meslek odalarıyla sürekli görüşerek onları soru cevap şeklinde bilgilendireceğiz. EGO Genel Müdürlüğü olarak biz ulaşımı sadece ulaşım olarak görmüyoruz. Ulaşımla bölgenin sosyolojik altyapısını, makro formunu, imar durumu değerlerini de yeniden yapılandırıyoruz ve sosyalleştiriyoruz. Her şey Ankaralı hemşehrilerimiz için Ankara'mız için. Bizim misyonumuz, Ankara'mızı hak ettiği seviyeye getirmek. Bunu da hep birlikte bugünkü gibi istişare ederek ortak akılla gerçekleştireceğiz."

Projeyi dinleyen muhtarlar, projenin Ankara'yı daha güzel bir noktaya taşıyacağını ve standartların yükseleceğini belirtti.

EGO, Çankaya muhtarlarına 'Kızılay-Dikmen Metro Hattı' projesini anlattı
EGO, Çankaya muhtarlarına 'Kızılay-Dikmen Metro Hattı' projesini anlattı
EGO, Çankaya muhtarlarına 'Kızılay-Dikmen Metro Hattı' projesini anlattı
EGO, Çankaya muhtarlarına 'Kızılay-Dikmen Metro Hattı' projesini anlattı
EGO, Çankaya muhtarlarına 'Kızılay-Dikmen Metro Hattı' projesini anlattı
EGO, Çankaya muhtarlarına 'Kızılay-Dikmen Metro Hattı' projesini anlattı
EGO, Çankaya muhtarlarına 'Kızılay-Dikmen Metro Hattı' projesini anlattı

Çankaya, Kızılay, Ankara, Metro, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel EGO, Çankaya muhtarlarına 'Kızılay-Dikmen Metro Hattı' projesini anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: EGO, Çankaya muhtarlarına 'Kızılay-Dikmen Metro Hattı' projesini anlattı - Son Dakika
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