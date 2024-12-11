Ehliyetsiz sürücü kaza yapıp kaçtı - Son Dakika
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Yerel

Ehliyetsiz sürücü kaza yapıp kaçtı

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Karabük'te polisin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, kazadan sonra yaya olarak kaçtı.

11.12.2024 19:19
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(KARABÜK)- Karabük'te, polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan ehliyetsiz sürücü, park halindeki otomobile çarptı. Kaza yapan sürücü olay yerinden yaya olarak kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Polis tarafından yakalan sürücüye, aykırı ışık kullanımı, drift atmak, ehliyetsiz ve muayenesiz araç kullanmak suçlarından 61 bin 889 TL idari para cezası kesildi.

Karabük merkeze bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri durumundan şüphelendikleri M.A. idaresindeki 06 CZS 523 plakalı otomobili durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, polis ekiplerini peşine taktı. Yaklaşık 10 dakikalık kovalamacanın ardından şüpheli şahıs Preveze Caddesi'nde seyir halindeyken drift atarak girdiği Atatürk Bulvarı'nda aracının kontrolden çıkması sonucu park halindeki otomobile çarptı.

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kontrolsüz bir şekilde ilerleyen otomobilin park halindeki araca çarptığı ve kaza yapan sürücünün araçtan inerek kaçtığı anlar da yer aldı.

Bir süre sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan sürücü polis merkezine götürüldü. Daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetinin daimi iptal edildiği öğrenilen sürücüye, "dur" ihtarına uymamak, aykırı ışık kullanımı, drift atmak, ehliyetsiz ve muayenesiz araç kullanmak suçlarından 61 bin 889 TL idari para cezası kesildi.

Ehliyetsiz sürücü kaza yapıp kaçtı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ehliyetsiz sürücü kaza yapıp kaçtı - Son Dakika

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