Ehliyetsiz Sürücüye Ceza Yağdı - Son Dakika
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Yerel

Ehliyetsiz Sürücüye Ceza Yağdı

Antalya'da kaza yapan plakası olmayan motosikletin ehliyetsiz sürücüsüne 27 bin TL ceza verildi.

20.12.2024 23:24
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Kaza yapan plakasız motosikletin ehliyetsiz sürücüsüne ceza yağdı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan plakası bulunmayan motosikletin ehliyetsiz sürücüsüne 27 bin 29 TL para cezası uygulandı. Kaza anıysa güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Aşağı Pazarcı Mahallesi 1060 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi istikametinden seyir halindeki Kürşat K.'nin kullandığı plakasız motosiklet, U dönüşü yapan Mehmet K.'nın kullandığı 07 LVA 16 plakalı Ford marka hafif ticari araca çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin ısrarına rağmen kendisini iyi hissettiğini belirterek hastaneye gitmeyi kabul etmezken, kaza yerinden kaldırılan plakasız motosiklet 10 metre ileride araçların arasına çekildiği belirlendi.

Kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan kontrolde motosiklet sürücüsünün ehliyetinin olmadığı, motosikletin plakasının takılı olmadığı, vizesinin olmadığı belirlendi. Motosiklet sürücüsüne toplam 27 bin 29 TL para cezası uygulanırken motosiklet trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Güvenlik, Manavgat, Politika, Fırtına, Antalya, 3-sayfa, Hukuk, Yerel, Son Dakika

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