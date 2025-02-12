Ehram Dokuma Kumaşı ile Turizm Değeri: yeni Proje Erzurum\'da Hayata Geçiyor

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Erzurum'un en önemli kültürel değerlerinden olan coğrafi işaret tescilli ehram dokuma kumaşı, geleneksel ve modern tasarımlarla gelecek kuşaklara aktarılarak yeni bir turizm değerine dönüşüyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından yürütülen 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında destek almaya hak kazanan "Kadınlar Çalışsın, Ehram ve Ehram Bez Bebek Üretilsin" isimli projenin destek sözleşmesi imzalandı.

Tortum Meslek Yüksek Okulu'nda düzenlenen sözleşme imza törenine, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Ajans Genel Sekreteri Oktay Güven, Tortum Kaymakamı Fatih Bayram, Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider,

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Göktaş ve paydaş kurumların yetkilileri katıldı.

Atatürk Üniversitesi Tortum Meslek Yüksek Okulu ve Tortum Kadın Kooperatifi işbirliğiyle yürütülecek proje kapsamında, yörenin kültürel kimliğini yansıtan asırlık gelenek ehramdan tasarım tescili alınan bez bebekler üretilecek. Proje ile ilçede yaşayan kadınlara istihdam kapısı açılırken bölge turizmine yeni ve önemli bir hediyelik ürün kazandırılmış olacak.

Ayrıca ülkemizin önemli tarihi ve kültürel şahsiyetlerinin bez bebeklerde hayat bulacağı ve geçmişle gelecek arasında köprü kuracak proje sayesinde kültürel mirasımız gelecek nesillere aktarılacak. - ERZURUM