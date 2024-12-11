Ekin Aydoğdu, Ergan Dağı'nda Kayak Yapıyor - Son Dakika
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Ekin Aydoğdu, Ergan Dağı'nda Kayak Yapıyor

Ekin Aydoğdu, Ergan Dağı\'nda Kayak Yapıyor

Ekin Aydoğdu, Ergan Dağı'nda kayak öğrenip millilik yarışlarına hazırlanıyor.

11.12.2024 10:39
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Erzincan Dağcılık ve Kayakçılık İhtisas Spor Kulübü (EDKİK) dağ kayağı sporcusu Ekin Aydoğdu, Ergan Dağı'nın reklamını gördü, kayakçılara özenen Aydoğdu televizyonda keşfettiği Ergan Dağı'nda kayak yapmayı öğrendi şimdi ise millilik yarışlarına hazırlanıyor.

18 yaşındaki üniversite öğrencisi Ekin Aydoğdu, dağ kayağına lise 1'nci sınıfta başladığını kaydederek çok güzel bir deneyim kazandığını söyledi. Dağ kayağına başlama serüvenini anlatan Aydoğdu, "Ders anlatılan bir kanalda Ergan Dağı'nın reklamı veriliyordu. Reklamda kayanlara çok özendim. O zaman kayağa merak salarak inşallah bende bir gün orada kayarım dedim. ve lise 1'nci sınıfta kayak yapmayı öğrendim." ifadelerine yer verdi.

Kayağı öğrendikten sonra yarışlara başlayan Aydoğdu, Türkiye Şampiyonasında 1'nci, Uluslararası Dağ Kayağı Federasyonu'nun (ISMF) Azerbaycan'da düzenlediği ISMF Serisi Dikey Yarışında 3'ncü oldu.

2026 Milano Cortina'ya hazırlık yapan ve kota çalışmaları için yoğun antrenman dönemine giren Aydoğdu, Türkiye'de yeni bir başarıya imza atmayı hedefliyor.

"Televizyonda keşfettiğim Ergan Dağı'nda şu an millilik yarışlarına hazırlanıyorum" diyen sporcu, spor kariyerinde önemli bir yeri bulunan Ergan Dağı'nın her yıl üzerine katarak ilerlediğini belirterek "Bir Erzincanlı olarak burada çalışmaktan çok mutluyum" dedi.

Aydoğdu, tüm adrenalin severleri Erzincan Ergan Kayak Merkezi'ne davet etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ekin Aydoğdu, Ergan Dağı'nda Kayak Yapıyor - Son Dakika

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