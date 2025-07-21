Ekin Ereke, Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası\'nda İkinci Oldu

Sakarya'da düzenlenen Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası'nda Büyükçekmece'yi temsil eden Ekin Ereke ikinci oldu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde düzenlenen ve 3 gün süren Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası'nda 6 farklı kategoride 200 sporcu pedal çevirdi.

Kürsü için kıyasıya mücadele etti

Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası'nda yarışlar, büyük bir heyecana sahne oldu. Nefes kesen mücadelelerde Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcular, kürsü için ter döktü. Zorlu parkurda mücadele eden Büyükçekmece Belediyesi sporcusu Ekin Ereke, hem hızı hem de dayanıklılığıyla dikkat çekti. Yarış boyunca temposunu koruyarak kürsüye çıkan Ekin Ereke, "Büyük Kadınlar XCC" kategorisinde ikincilik derecesiyle gümüş madalya kazandı. Dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını, Türkiye Bisiklet Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Nevzat Kral ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Orhan Bayraktar verdi. - İSTANBUL