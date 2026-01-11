Evlat acısı kitaba dönüştü - Son Dakika
Evlat acısı kitaba dönüştü

11.01.2026 18:22  Güncelleme: 18:25
Kocaeli'nin Derince ilçesinde, 14 ay önce hamakta geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ekin Karaaslan'ın annesi Sultan Karaaslan, 'Benim Adım Ekin' isimli kitabı yazarak büyük acısını dile getirdi. Kitabın tanıtımı, Derince Mardinliler Derneği'nde gerçekleştirildi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 14 ay önce evlerinin balkonunda hamakta sallanırken geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ekin Karaaslan'ın annesi Sultan Karaaslan, yaşadığı büyük acıyı kaleme aldı. 'Benim Adım Ekin' isimli kitabın tanıtımında konuşan anne Karaaslan, "Yazmasam ölecekmişim gibi hissettim, mecbur kaldım" dedi.

Derince Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Lokman Karaaslan'ın eşi Sultan Karaaslan, 11 Ekim 2024 tarihinde toprağa verdiği kızı Ekin'in anısını yaşatmak için yazdığı kitabı Derince Mardinliler Derneği'nde düzenlenen imza günü ile tanıttı. Daha önce kitap yazma gibi bir düşüncesi olmadığını belirten anne Karaaslan, Benim Adım Ekin' isimli kitabın yazım sürecini şöyle anlattı:

"Yavrum öldü, dağın altında kaldım. Dağın altından ufak ufak nefes aldım. Sonra gördüğüm herkese 'Biliyor musunuz Ekin öldü' demek istedim. 'Bakın şu, benim kızım' deyip anlattım ama boğazımda düğüm kaldı. Yazdım, yazmasam ölecekmişim gibi hissettim, mecbur kaldım."

Sultan Karaaslan, 'Benim Adım Ekin' kitabı için 21 Aralık Pazar günü İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı'nda düzenlenecek imza gününe katılacak. Etkinlik, 7. salonda 13.00-15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Derince'de 9 Ekim 2024 tarihinde meydana gelen olayda, 9 yaşındaki Ekin Karaaslan evlerinin üst katındaki hamakta sallanırken ipin boynuna dolanması sonucu nefessiz kalmıştı. Kalbi duran ve önce Sopalı Hastanesi'ne, ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edilen minik Ekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 11 Ekim'de hayatını kaybetmişti. - KOCAELİ

