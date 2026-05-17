Eksik Tartı Ceza Geliyor
Eksik Tartı Ceza Geliyor

17.05.2026 11:16
Hukukçular, eksik tartı yapan esnafın nitelikli dolandırıcılıktan hapis cezası alabileceğini belirtiyor.

Günlük alışverişlerde kasap, manav veya pazardan alınan ürünlerin eve gelindiğinde eksik çıkması durumu, genellikle "Birkaç gram için şikayetçi olmayayım" denilerek geçiştiriliyor. Oysa hukukçular eksik tartı ve terazide hile yapmanın hapis cezasıyla sonuçlanabileceğine dikkat çekiyor.

Çarşı pazardan alınan 3 kilo meyve ya da sebze evde daha az çıkabiliyor. Genellikle 'Allah'ından bulsun' denilerek hak aramadan genellikle vazgeçilebiliyor. Günlük hayatta çok kez eksik tartının gündeme gelmesine rağmen göz ardı edildiğini belirten Avukat Sami Işılak, "Günlük alışverişlerimizde kasap, manav veya pazar esnafından aldığımız ürünlerin eve geldiğimizde eksik çıkması durumu, genellikle 'Birkaç gram için şikayetçi olmayayım' denilerek geçiştirilmektedir. Oysa hukuken bu basit bir ayıplı mal durumu değil, çok ağır bir ceza davası konusudur. Mesleki güveni kötüye kullanmak: nitelikli dolandırıcılıktır. Türk Ceza Kanunu'na göre, ticari faaliyetleri sırasında ölçü ve tartı aletlerinde hile yapan kişi basit dolandırıcılıktan değil, TCK Madde 158/1-h bendi gereğince 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan yargılanır" DEDİ.

Çünkü kanun, müşterinin esnafa duyduğu mesleki güvenin istismar edilmesini çok daha ağır bir suç kabul ettiğini belirten Işılak, "Bu suçun cezası 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olmamak üzere adli para cezasıdır. Suç şikayete tabi değildir, resen soruşturulur. Fail, soruşturma aşamasında zararı giderirse ceza indirimi (etkin pişmanlık) hükümleri uygulanabilir. Eğer satın aldığınız ürünün gramajından şüphe ediyorsanız ve tartıda hile (mıknatıs, dara düşmeme, eksik kalibrasyon) yapıldığını tespit ederseniz; esnafla tartışmak yerine derhal Alo 153 Zabıta, Alo 175 Tüketici Danışma Hattı veya CİMER'i arayın.. Ekiplerin o teraziye el koyup mühürlemesini sağlayın. Ardından tutulan tutanakla Savcılığa suç duyurusunda bulunun. Hakkınızı ve emeğinizi gram gram da olsa kimseye yedirmeyin" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 14:07:34.
